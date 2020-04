Die Bevölkerung zieht an Ostern mit – Die Grillparties im öffentlichen Raum blieben aus Die Angst der Behörden war gross: Würde sich die Bevölkerung auch am sonnigen Ostersonntag an die Weisungen der Regierung halten? Daniel Aenishänslin

An der Basler Birs wird am Ostersonnatg nicht gespielt oder grilliert. Die Menschen halten sich an die Vorschriften der Regierung. Pino Covino

«Weil sie alle Angst haben», antwortet Mimmo auf die Frage, warum so wenige Leute an der

Birs unterhalb von St. Jakob anzutreffen sind. Und warum niemand am Birsköpfli den Grill

anwirft. Die Basler halten sich an die Weisungen ihrer Regierung. Diese liess am Dienstag

unmissverständlich verlauten, «Picknicks und Grillieren auf öffentlichem Grund sind

verboten».