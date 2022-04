Kunst in Läufelfingens Silo 12 – Die Grenzen sind gesprengt Schon bald ist der Skulpturenweg «Grenzen sprengen» mit anschliessender Ausstellung Geschichte. Letzte Chance, um einen Blick zu erhaschen. Daniel Aenishänslin

Der Skulpturenweg «Grenzen sprengen» von Sabine Gysin (Bild), Hans Jörg Rickenbacher und Bernhard Strub endet mit einer Ausstellung im Silo 12. Foto: Dominik Plüss

Letzte Gelegenheit. Im Frühling 2021 eröffnete in der Oberbaselbieter Gemeinde Läufelfingen der Skulpturenweg «Grenzen sprengen». Nun sind zum Ende dieser künstlerischen Intervention noch bis zum 8. Mai kleinere Exponate der Künstlerinnen und Künstler, die schon auf dem Skulpturenweg ausstellten, im Silo 12 zu sehen.

«Wieso setzen wir Grenzen, wie entstehen sie, und was machen sie mit uns?», fragen die Initiierenden des Skulpturenwegs, Sabine Gysin, Hans Jörg Rickenbacher und Bernhard Strub.

Die Initianten haben ein gesellschaftliches Anliegen, dass sie mit «Grenzen sprengen» nicht zuletzt visuell formulieren. «In einer Zeit, in der immer mehr Gesetze geschrieben, Grenzen gesetzt und Mauern gebaut werden, in den Köpfen der Menschen und in der realen Welt, wollen wir mit dem Thema ‹Grenzen sprengen› wieder Akzente für mehr Freiheit und Offenheit setzen, dazu anregen, wieder über innere und äussere Grenzen nachzudenken und uns Fragen zu stellen», erklärt Ausstellungsmacherin Sabine Gysin.

