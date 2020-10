Widerstand gegen Isolation – Die Grauen Panther im Corona-Aufstand Die Seniorenbewegung wehrt sich gegen Diskriminierung in diesen schwierigen Zeiten. Franziska Laur

Die Grauen Panther machen politisch und gesellschaftlich immer wieder auf Altersthemen aufmerksam. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Die Alters- und Pflegeheime sind bislang von den strengeren Massnahmen verschont geblieben. Das ist ganz im Sinne der Grauen Panther Nordwestschweiz, die sich mit Altersfragen beschäftigen. Mediensprecher Martin Matter sagt: «Es hat sich gezeigt, welche körperlichen und psychischen Verwüstungen die brutale Isolation vielen Heimbewohnern angetan hat.» Im vergangenen Frühling habe man wohl keine andere Wahl gehabt. Doch zu Abschottung und Isolation dürfe es diesmal nicht mehr kommen.

Allerdings haben die Fälle in Institutionen zugenommen. Im Alters- und Pflegeheim Hofmatt in Münchenstein wurden Mitarbeitende positiv getestet. Momentan befinden sich auch mehrere Bewohnerinnen und Bewohner in Isolation – mit meist nur sehr leichten Symptomen, wie die Heimleitung mitteilt. «Sollte sich einer der Tests bei den Bewohnerinnen und Bewohnern als positiv erweisen, werden wir die weiteren Massnahmen mit dem Kantonsarzt absprechen», schreibt die Heimleitung in einer Mitteilung. Die Resultate sollten am Freitag vorliegen. Denkbar wären in diesem Fall örtliche und zeitliche begrenzte Besuchsverbote. Auswärtige werden jetzt aufgefordert, Besuche auf ein nötiges Minimum zu reduzieren.