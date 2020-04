Abfalleimer Rhein – Die Granate beim Rankhof war weggeworfen worden Das Geschoss Baujahr 1912 hatte keinen Zünder mehr, bestätigen die Experten der Schweizer Armee. Markus Wüest

Auf diese Granate stiess ein Bauarbeiter während den Baggerarbeiten. Foto: Kantonspolizei Basel-Stadt

Stück für Stück kommen die Puzzleteile zusammen. Der ungewöhnliche Fund am rechtsseitigen Rheinufer auf der Höhe Rankhof war – so stellt sich nun heraus – relativ harmlos. Wie Armeesprecher Daniel Reist uns am Montagmittag informiert hat, fehlte dem «Gagel», der zu einem deutschen «mittleren Minenwerfer» aus den 1910er-Jahren gehörte, der Zünder.

Das bedeutet zweierlei: Erstens lässt sich nun erklären, weshalb die Experten für Kampfmittelbeseitigung am Samstagmorgen relativ schnell haben Entwarnung geben können. Und das Ding mir nichts, dir nichts auf einen Lastwagen luden und damit durch die halbe Schweiz nach Spiez kurvten. Ohne einen Zünder kann die rund 50 Kilogramm schwere Munition nicht zur Explosion gebracht werden.

Seltsames Sammelgut

Zweitens sieht sich nun der renommierte Schweizer Militärhistoriker Hans Rudolf Fuhrer in seiner Theorie bestätigt, die er im Gespräch mit der BaZ schon am Wochenende geäussert hatte. «Irgendjemand hat die Granate entsorgt.» Wo genau und wann genau? Das bleibt offen. Betrachtet man die dicke Rostschicht auf der Granate, dürfte sie schon länger im Wasser gelegen haben. Und vielleicht hat sie der Rhein tatsächlich mit anderem Geschiebe von viel weiter oben bis nach Basel verfrachtet; noch vor 1951 und dem Kraftwerkbau bei Birsfelden. Wer weiss.

Nur: Wer sammelt solche Dinger? «Sie würden staunen», sagt Fuhrer. «Die ‹Gageloniker›, wie man sie im Volksmund nennt, sammeln erstaunliche Dinge.» Und wer entsorgt so was? «Möglicherweise die Kinder eines verstorbenen ‹Gagelonikers›, die mit so einer Granate nichts zu tun haben wollten?», spekuliert Fuhrer. Denn einfach zurückgeben kann man ja so eine Mine nicht, ohne in die Bredouille zu geraten…