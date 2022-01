Glück im Unglück bei Kirchenbrand – Die Glocken von Hofstetten läuten bereits wieder Vor dem Feuer in der römisch-katholischen Kirche St. Nikolaus in Hofstetten an Silvester waren im Gotteshaus Vandalen am Werk. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Simon Erlanger

Das von der Feuerwehr zwecks Rauchabzug durchlöcherte Dach ist repariert. Nur die seit Sonntag errichteten Baugerüste erinnern daran, dass die Kirche von Hofstetten an Silvester beinahe abgebrannt wäre. Foto: Dominik Plüss

Gustav Ragettli ist erleichtert: «Während des Brandes machte ich mir riesige Sorgen. Jetzt ist aber klar: Das Dach ist stabil und intakt, die Glocken läuten wieder. Wir hatten Glück im Unglück.»

Ragettli trat sein Amt als Kirchenratspräsident von Hofstetten-Flüh ausgerechnet am 1. Januar an, am Morgen nach dem Kirchenbrand. Nun ist er zuständig für die Aufräumarbeiten und den Wiederaufbau. «Wir gehen Schritt für Schritt an die Planung der nötigen Arbeiten, damit die Kirche bald wieder in altem Glanz erstrahlt», sagt er. «Dabei kann ich auf die Unterstützung meiner Kolleginnen und Kollegen im Kirchgemeinderat zählen, aber auch auf die Hilfe des Kantons Solothurn und des Bistums Basel. Das Kloster Mariastein und die hiesige evangelisch-reformierte Kirchgemeinde haben auch sofort ihre Hilfsbereitschaft signalisiert.»