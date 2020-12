Das Ende der Markuskirche – Die Glocken klingen nicht mehr Das Gotteshaus im Kleinbasel wird 2022 abgerissen. Die Glocken werden künftig in Bettingen läuten. Daniel Aenishänslin

Zügelaktion im Hirzbrunnenquartier: Künftig werden die Glocken der Markuskirche in Bettingen erklingen. Foto: Oliver Hochstrasser

Eine Kirche verstummt, ihre Glocken werden abmontiert, ihr Klang wird sich nie mehr durchs Hirzbrunnenquartier verbreiten. Nach einer Zwischennutzung wird die 1932 erbaute Markuskirche abgerissen werden. «Die Evangelisch-reformierte Kirche konsolidiert schon länger ihre Gottesdienstorte in der ganzen Stadt», begründet es deren Mediensprecher Matthias Zehnder. Seit 2012 ist die Kirche kein reformierter Gottesdienstort mehr. Am Dienstag entfernte man die Glocken.

Einst standen im Kleinbasel vier Kirchen offen. Während in der Matthäuskirche und in der Markuskirche bereits seit einigen Jahren keine regelmässigen Gemeindegottesdienste mehr stattfinden, kann die Kirchgemeinde Kleinbasel weiterhin zum Gottesdienst in die Theodorskirche oder die Dorfkirche Kleinhüningen.