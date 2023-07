Widerstand gegen Umbau – Die Globus-Arkaden sollen weg – SP will Interpellation einreichen Ende Juni ging das Baugesuch mit dem unheilvollen Namen «Schliessung Arkaden» beim Kanton ein. Noch läuft die Einsprachefrist – und Widerstand ist garantiert. Andrea Schuhmacher

Die Globus-Arkaden sollen mit Schaufenstern geschlossen werden. Im Erdgeschoss gewinnt das Warenhaus an Fläche – auch für einen vorgesehenen Innenhof. Visualisierung: PD

Also doch: Die beliebten Arkaden beim Globus sollen im Zuge des Umbaus durch Schaufenster geschlossen werden. Das berichtet die «bz Basel», und das bestätigt auch ein Blick ins Basler Kantonsblatt: Ende Juni hat das mit dem Umbau beauftragte Architekturbüro Miller & Maranta ein nachträgliches Baugesuch mit dem Namen «Schliessung Arkaden» eingereicht. Die Einsprachefrist läuft noch – und wie diese Zeitung in Erfahrung gebracht hat, formt sich nun Widerstand.

Dabei war im März noch alles ganz anders: Ja, der Globus war – und bleibt – eine riesige Baugrube, doch von einer Schliessung der Arkaden am Marktplatz war eigentlich keine Rede mehr gewesen. Von solchen Plänen hatte die Basler Bevölkerung im Jahr 2019 erfahren, als die Umbaupläne für das Warenhaus an der Eisengasse erstmals bekannt wurden. Mit dem nachträglichen Baugesuch hat sich das nun geändert – zum Missfallen vieler.

Der Blick von oben in das total entkernte Gebäude am Marktplatz, aufgenommen im März 2023. Foto: Dominik Plüss

«Alle gehen nach Bern, um unter den Arkaden zu flanieren, und uns nimmt man die wenigen Meter weg», sagt etwa Alt-Grossrätin Beatrice Isler (Mitte). Sie sehe nicht ein, wieso der Globus solch eine grosse Verkaufsfläche brauche. «Für mich verliert das Haus so an Qualität, die Arkaden hätte man anders schlau nutzen können.»

Für SP-Grossrätin Christine Keller gehören die Arkaden zum Stadtbild: «Man könnte sie sicher schöner gestalten, aber gerade die Weihnachtsfenster waren doch bei allen beliebt.» Sie bedauere auch den Verlust der Arkaden als Witterungsschutz: «Buspassagiere waren immer froh, wenn sie unter den Arkaden Schutz vor dem Regen oder der Sonne fanden.»

Die Globus-Schaufenster in den Arkaden entzückten in der Weihnachtszeit die Passanten. Foto: Pino Covino

Wie diese Zeitung in Erfahrung gebracht hat, plant SP-Grossrat Stefan Wittlin, in diesem Zusammenhang eine Interpellation einzureichen. Er wolle von der Regierung wissen, welche Kompensation für den verlorenen Witterungsschutz und Schatten geplant sei, sagt er auf Anfrage der BaZ. Und: «Wie legt der Kanton das öffentliche Interesse an einem Verkauf der Arkadenfläche an Globus aus?» Die Arkadenfläche gehört heute zum Strassenraum und somit dem Kanton.

Verkauf noch keine beschlossene Sache

Beim Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) weist Mediensprecher Daniel Hofer darauf hin, dass die Schliessung der Arkaden noch nicht vom Regierungsrat beschlossen sei. Bis heute sind die Pläne für die Umgestaltung öffentlich aufgelegt. Parallel dazu läuft auch noch die Publikation des Baugesuchs für die Schliessung der Arkaden. Nach der Bearbeitung allfälliger Einsprachen entscheide die Regierung über die Änderung der Baulinien sowie über die Ausgaben zur Umgestaltung der Allmend. «Ein Verkauf der Arkadenfläche erfolgt erst nach Baubewilligung und entsprechendem Beschluss der Regierung», so Hofer.

«Im Vergleich zu einem breiten Trottoir wirkt eine Arkade im Alltag zuweilen unübersichtlich, dunkel und eng.» Daniel Hofer, Mediensprecher beim Bau- und Verkehrsdepartement

Er führt verschiedene Punkte auf, die aus Sicht des BVD für eine Schliessung der Arkaden sprechen. «Mit der bevorstehenden Erneuerung Marktplatz/Schifflände wird die Globus-Arkade grösstenteils überflüssig.» Der Kanton möchte frühestens ab 2029 diesen ÖV-Knoten entflechten sowie übersichtlicher und sicherer gestalten. Der Grosse Rat hat 2022 die Mittel für die Projektierung gesprochen.

Breites Trottoir vs. wettersichere Arkaden

Wie das genau aussehen soll, ist noch nicht ganz klar. Vorgesehen ist aber, dass die Busse nach der Erneuerung der Schifflände in der Spiegelgasse halten und die Trams nur noch in der Marktgasse und am Marktplatz. «Da so keine Busse mehr via Marktplatz und durch die Eisengasse fahren müssen, erhalten Fussgängerinnen und Fussgänger sowie Velofahrende künftig mehr Platz in der Innenstadt», teilt Hofer mit. Die Busstation in der Eisengasse wird dann aufgehoben.

Das breitere Trottoir übertrumpft gemäss dem BVD-Sprecher den Wetterschutz der Arkaden: «Im Vergleich zu einem breiten Trottoir wirkt eine Arkade im Alltag zuweilen unübersichtlich, dunkel und eng.» Die Stützen schränkten die Sicht ein und stünden mitten im Fussweg.

Das traditionsreiche Warenhaus (Baujahr 1904) wurde im Laufe der Zeit kontinuierlich verändert und erweitert. Foto: Thomas Meyer

Wer nun denkt, dass sich die Basler Denkmalpflege sicherlich gegen die Arkadenschliessung wehren werde, irrt. Globus-Sprecher Christoph Richterich hebt auf Anfrage der BaZ hervor, dass das Konzept für das Gebäude gemeinsam mit dem BVD und «insbesondere mit der kantonalen Denkmalpflege» entwickelt worden sei. Das Ziel: die historische Fassade des Jugendstilgebäudes an der Ecke Marktplatz/Eisengasse soweit möglich wieder in den Zustand wie vor dem Umbau von 1974 zurückzubauen.

Die Globus-Arkaden wurden erst im Zuge des damaligen Umbaus gebaut. In den 1970er-Jahren wollten Geschäfte vielfach ihre Kundinnen und Kunden in die Nähe holen, so entstanden damals auch Ladenpassagen. Mit der Arkadenschliessung würde das Gebäude wieder in seinen Originalzustand wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts zurückversetzt. «Aus denkmalpflegerischer Sicht begrüssen wir dies», sagt BVD-Sprecher Daniel Hofer.

Verkaufsfläche wird verkleinert

Dass Globus mit der Arkadenschliessung bloss seine Verkaufsfläche vergrössern wolle, verneint Christoph Richterich. «Es geht bei der Schliessung der Arkaden in erster Linie um einen behutsamen Rückbau der Fassade in den historischen Originalzustand.» Die Verkaufsfläche werde durch planerische Änderungen sogar verkleinert.

Zumindest der Eingangsbereich dürfte aber davon profitieren, dass die ganze Schaufensterreihe nach vorne an die Strasse gerückt wird und so mehr Platz geschaffen wird. Im umgestalteten Warenhaus soll ein rund sechs Meter weiter Innenhof entstehen, der bis ins zweite Obergeschoss reicht.

