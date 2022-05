Leistungsvereinbarung gekündigt – Die GGG Stadtbibliothek gibt ihren Standort in Pratteln auf Der Gemeinderat plant ohne die GGG, denn diese will ihre Bibliothek nur in einem Neubau beim geplanten Gemeindezentrum weiterführen. Sebastian Schanzer

Die Räumlichkeiten der Prattler Gemeindebibliothek sind für die GGG ungünstig. Foto: zvg

Seit Jahren hadert die GGG Stadtbibliothek Basel mit den räumlichen Bedingungen an ihrem Prattler Standort an der Bahnhofstrasse. Nun hat sie die jeweils auf vier Jahre befristete Leistungsvereinbarung per 31. März 2023 gekündigt, wie die Gemeinde Pratteln mitteilt. Zehn Jahre lang hat die GGG die Prattler Gemeindebibliothek bis jetzt geführt.