Gesamtbilanz der Parteien - Die Gewinner und Verlierer seit den letzten Wahlen

Gesamtbilanz der Parteien – Grünliberale legen neu mehr zu als Grüne – SP fällt noch tiefer Bern und die Waadt brachten die Wende: Am meisten Wähleranteile gewinnt jetzt die GLP, wie unsere Auswertung aller kantonalen Wahlen zeigt. Für die SP wird es immer schlimmer. Iwan Städler

Auf Erfolgskurs: Parteipräsident Jürg Grossen und Fraktionschefin Tiana Angelina Moser gewinnen mit ihrer GLP mehr Wähleranteile als alle anderen Parteien. Foto: Keystone

Am Abschneiden der Parteien in den kantonalen Wahlen lässt sich ihre momentane Stärke erkennen. Wobei natürlich nicht alle Kantone gleich wichtig sind. Besonders stark ins Gewicht fallen die Wahlresultate in Bern (am Sonntag) und in der Waadt (vor einer Woche). Denn im zweit- und im drittgrössten Kanton wohnt mehr als ein Fünftel der Schweizer Bevölkerung.



Wir haben die Ergebnisse der beiden Kantone ausgewertet – zusammen mit jenen aller übrigen Kantone, die seit den Nationalratswahlen im Herbst 2019 ihr Kantonsparlament gewählt haben. Dabei haben wir die Gewinne und Verluste der Parteien nach Grösse des Kantons (Einwohnerzahl) gewichtet. Ein Wählerprozent in Bern wiegt folglich 28-mal so schwer wie ein solches in Uri. Daraus ergibt sich folgende Gesamtbilanz: