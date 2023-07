Strassenschlachten in Frankreich – Die Gewaltwelle hat auch das Elsass erfasst Auch in Strassburg und Mülhausen ist es nach dem Tod des 17-jährigen Nahel in Paris zu nächtelangen Ausschreitungen gekommen. Dorothea Gängel

Die Bürgermeisterin von Mülhausen (mit Mikrofon) rief heute zu einer gemeinsamen Kundgebung gegen Gewalt auf. Foto: Stadt Mülhausen

Nach dem Tod eines 17-jährigen Autofahrers bei Paris, der bei einer Kontrolle am 27. Juni von einem Polizisten erschossen wurde, ist es auch im Elsass zu Protesten und Ausschreitungen gekommen. Bereits einen Tag nach dem Vorfall wurden am Mittwoch rund sechzig Autos auf einem Parkplatz im Strassburger Vorort Schiltigheim in Brand gesetzt. In der Nacht vom 29. auf den 30. Juni kam es im Rathaus des Bezirks Neuhof-Meinau sowie in der Marguerite-Perey-Grundschule in Cronenbourg zu Bränden. Und am helllichten Tag wurden dann noch Geschäfte in der Strassburger Innenstadt geplündert. Strassburgs Bürgermeisterin Jeanne Barseghian (Europe Écologie-Les Verts) rief zu Ruhe auf: «Ich verstehe die starke Emotion und Wut, die das Land durchzieht, aber Gewalt ist nicht akzeptabel.»



Auch in Mülhausen kam es zu Krawallen: Ein Fenster des Kindergartens Dieppe im Bezirk Bourtzwiller wurde eingeschlagen, im hinteren Teil des Schulgebäudes Louis Pergaud brannte es, und nach Randalen wurden an der Wolf-Schule am Boulevard des Alliés erhebliche Schäden festgestellt. Angesichts der Eskalation der Gewalt in den letzten Tagen hat die Bürgermeisterin von Mülhausen, Michèle Lutz (Les Républicains), heute zu einer Kundgebung aufgerufen. Ziel ist ein gemeinsamer Appell dafür, dass in Frankreich die Ordnung zurückkehrt und die Gewalt dem Gesetz vorbehalten bleibt.

Im Département Haut-Rhin verhängten die Bürgermeister von Colmar, Mülhausen, Illzach und Saint-Louis eine einschneidende Massnahme: Sie erliessen am 30. Juni eine Ausgangssperre für Minderjährige, wenn sie nicht von ihren Eltern begleitet werden. Sie galt bis gestern Nacht jeweils für die Zeit zwischen 21 und 5 Uhr und führte spürbar zu einem Rückgang der Gewalt.



