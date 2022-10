Gangsterroman von Exil-Iraner – Die Gewalt war immer da Der Iraner Behzad Karim Khani erzählt von Strassengangs in Berlin. Von Würde, Verzweiflung und gescheiterter Integration. Dabei entlarvt er die Übergriffigkeit des Bildungsbürgertums. Eine Begegnung in Berlin. Nora Zukker

Behzad Karim Khani gehört zu den vielversprechendsten Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Foto: Dominik Butzmann

«Sehe ich aus, als sei ich im Knast gewesen?», fragt Behzad Karim Khani, während er am Tresen der Cafébar in einer Querstrasse zur Sonnenallee in Neukölln sitzt.