Ein Höhepunkt des Jazzfestivals – Die Geschichten der Herzen Das mit einem Grammy ausgezeichnete Quinteto Astor Piazzolla schaffte es trotz den gesperrten Grenzen in Argentinien nach Europa und verzauberte am Freitagabend im Basler Stadtcasino das Publikum. Vivana Zanetti

Pablo Mainetti am Bandoneon. Foto: Goffredo Loertscher

Es hätte an diesem Freitagabend nur einen besseren Ort gegeben für den eigenen Aufenthalt als in den Publikumsreihen des Stadtcasinos: nämlich auf der Bühne des Musiksaals selber – um noch näher an dieser Musik dran zu sein. Es spielte das Quinteto Astor Piazzolla.

Zuvorderst in der Mitte steht der Bandoneonist Pablo Mainetti. Auf dem angewinkelten linken Bein hat er das Instrument platziert. Genau so, wie es der Komponist Astor Piazzolla praktizierte, als er den argentinischen Tango revolutionierte. Mit Einflüssen aus dem Jazz und der Klassischen Musik den sogenannten Tango Nuevo etablierte. Das Quinteto Astor Piazzolla wurde nach Piazzollas frühem Tod in den 90er-Jahren von seiner Witwe Laura Escalada Piazzolla gegründet. Es ist das einzige von ihr autorisierte Projekt, das Zugriff auf den gesamten Nachlass des Bandoneon-Virtuosen hat.

