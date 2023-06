Familie und Beruf unter einem Hut: Homeoffice bringt Vorteile. Viele wollen nicht mehr darauf verzichten. Foto: Getty Images

Vor rund dreissig Jahren stürzte der deutsche Automobilkonzern Volkswagen (VW) in seine grösste Krise. Wegen Absatzproblemen standen allein am Hauptsitz in Wolfsburg 15’000 Jobs auf der Kippe. Dann die Wende: Gemeinsam mit der IG Metall einigten sich die VW-Bosse auf eine radikale Verringerung der Arbeitszeit – von damals 36 Stunden um 20 Prozent auf 28,8 Stunden. Im Gegenzug wurden die Löhne um zehn Prozent gesenkt und eine Jobgarantie für alle VW-Beschäftigten vereinbart.