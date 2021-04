Entlassung beim FC Basel – Die Geschichte von Ciriaco Sforza wiederholt sich Der FC Basel trennt sich «aufgrund des ausbleibenden sportlichen Erfolgs» von Trainer Ciriaco Sforza. Patrick Rahmen übernimmt vorerst bis zum Saisonende. Tilman Pauls

Nach 31 Spielen endet die Zeit von Trainer Ciriaco Sforza beim FC Basel. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Der FC Basel hatte gerade verloren, 0:2, aber das war ausnahmsweise mal nicht so wichtig. Es war schliesslich nur ein Testspiel gegen den SC Freiburg, bei dem Ciriaco Sforza vor allem seine jungen Spieler sehen wollte und die, die in den Wochen zuvor nicht so viele Einsatzmöglichkeiten bekommen hatten.

Im Anschluss stand Sforza noch für ein paar Minuten neben dem Rasen des Schwarzwaldstadions. Es war einer der seltenen Momente, in denen es nicht nur um seine Rolle als Trainer ging. Sforza wirkte offener als sonst, entspannter. Es wurde spürbar, wie sehr die Störgeräusche rund um den Club ihn in seiner Arbeit belasten.