In den 90er-Jahren wurde ein Gesetz zur CO₂-Abgabe verworfen. Foto: Keystone/Archive

Ich sitze über den Abstimmungsunterlagen. Natürlich mache ich beim CO₂-Gesetz mein Kreuz im Ja-Feld. Der Widerstand gegen das sehr moderate Gesetz ist aber gross und löst bei mir ein Déjà-vu aus. Meine Gedanken schweifen ab in die 80er-Jahre. Fast alles, was wir über den Klimawandel wissen, war damals schon bekannt. 1979 erschien in den USA der Charney-Report von Klimawissenschaftlern. Sie warnten, dass das Klima um 3 Grad wärmer würde, wenn der CO₂-Ausstoss im gleichen Tempo weiterginge.

Man nannte es damals den «Treibhauseffekt». In Genf fand die erste Weltklimakonferenz statt, an der Wissenschaftler aus 50 Ländern die Politik dazu aufriefen, «dringlich zu handeln». Ein paar Monate später wurde an der G-7-Konferenz in Tokio eine Erklärung der sieben reichsten Nationen verabschiedet mit der Absicht, den Ausstoss von Kohlenstoff massiv zu reduzieren.