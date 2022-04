Der Doppelmord Infos einblenden

Am 3. April 1985 finden Nachbarn die Leichen von Nancy und Derek Haysom in deren Landhaus im US-Bundesstaat Virginia. Dem Ehepaar waren beinahe die Köpfe abgetrennt worden. Bei der Befragung der Familienmitglieder soll sich Elizabeth Haysom, die Tochter des Ehepaares, «merkwürdig» verhalten haben. Am Tatort fanden die Ermittler zudem eine blutige Socke, die der Blutgruppe des damals 18-jährigen Jens Söring entsprach.



Der Sohn eines deutschen Diplomaten, der seit seinem elften Lebensjahr mit seinen Eltern in den USA lebte, floh darauf mit seiner damaligen Freundin Elizabeth Haysom. Am 30. April 1986 wurden die beiden nach mehrmonatiger Flucht in London wegen Checkbetrugs verhaftet. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei Aufzeichnungen und Briefe, die Gewaltfantasien und Hinweise auf die Ermordung von Haysoms Eltern enthielten. In mehreren Verhören gestand Söring den Mord an den Eltern seiner Freundin.

Elizabeth Haysom und Jens Söring wurden an die USA ausgeliefert. Im Gerichtsprozess beschuldigte Haysom Jens Söring des Mordes an ihren Eltern und bekannte sich selbst zur Anstiftung. Söring seinerseits beschuldigte Elizabeth Haysom als alleinige Täterin. Die Jury sah dies anders: Haysom wurde als Anstifterin zu 90 Jahren Haft, Söring als Mörder zu zweimal lebenslang verurteilt.

Während seiner Haft stellte Söring mehrere Anträge auf Revision des Urteils. Diese wurden wiederholt abgelehnt. Im Dezember 2019 kam Söring auf Bewährung frei und wurde nach Deutschland abgeschoben. Elizabeh Haysom wurde im Monat zuvor freigelassen und nach Kanada abgeschoben. Haysom hat sich – im Unterschied zu Söring – seit Jahren nicht mehr öffentlich zum Fall geäussert. (atob)