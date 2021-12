Mimpfeli – Die Geschichte der Pfeffermühle Aber so was von nicht: Ich war kein begnadeter Bastler. -minu

Gut gemeint: Die bemalte Pfeffermühle. Illustration: Rebekka Heeb

Ich war kein begnadeter Bastler. ABER SO WAS VON NICHT! Mutter nahm mich streng ins Visier – obwohl sie ahnen konnte, dass die Sache als Katastrophe enden würde: «So. Jetzt gehts an die Weihnachtsgeschenke! Was gedenkst du dem Gotti unter den Baum zu legen?»

Ich: «Einen Hermes-Shawl.» Die Mutter machte ihr Gallenstein-Gesicht. Aber sie war Kummer mit dem Buben gewohnt. «Du könntest ihr etwas Nettes zeichnen. Wir haben noch Bögen mit Büttenpapier. Ich bring das Werk dann zum Rahmenmacher. Und so hat Gotte Lenchen eine ständige Erinnerung an dich.»