Die genetischen Wurzeln der Liebe

Gene für Geruchssinn

Neben diesen eher quantitativen Resultaten präsentieren das Team auch qualitative Ergebnisse. So stellte sich heraus, dass Homosexualität bei Frauen und Männern zu einem geringen Teil von unterschiedlichen Erbanlagen beeinflusst wird. Bei Männern hängt schwule Liebe zum Beispiel mit Genen zusammen, die gleichzeitig auch mit dem Verlust des Haupthaars assoziiert sind. Auch ein Zusammenhang mit Genen, die den Geruchssinn prägen, konnten die Forscher entdecken. Jeder dieser Einflüsse bleibt jedoch gering – und nur einer von sehr, sehr vielen.

«Diese Arbeit könnte helfen, Vorurteile und die Angst vor genetischer Diskriminierung abzubauen.» Jan Korbel, European Molecular Biology Laboratory

«Ich denke, dass wir einige wichtige Dinge gelernt haben», sagt Benjamin Neale vom Broad Institute, der an der Studie beteiligt war. «Dazu gehört, dass es eine enorme (sexuelle) Vielfalt da draussen in der Welt gibt. Wir können das in unserer Analyse sehen.» Die Studie zeige auch, dass die stete Erweiterung der Akronyme in der LGBTQIA+-Community (englische Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, queer, intersexuell und asexuell) eine reale genetische Grundlage habe. Die Forscher hatten sich schon im Vorfeld der Studie ausführlich mit verschiedenen Gruppen dieser Community beraten, um bei der Kommunikation der Ergebnisse keine Fehler zu machen.

Auch andere Experten schätzen die Studie deshalb als beispielhaft nicht nur in der wissenschaftlichen Qualität, sondern auch in ihrem Beitrag zur gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit nicht-heterosexueller Liebe ein. «Diese Arbeit könnte helfen, Vorurteile und die Angst vor genetischer Diskriminierung abzubauen», sagt Jan Korbel vom European Molecular Biology Laboratory. In vielen Ländern sei Homosexualität noch immer ein brisantes Thema. «Die Autoren sind sich im Klaren darüber, dass sie als Wissenschaftler Gefahr laufen, zugunsten der einen oder anderen Position instrumentalisiert zu werden», sagt der Kommunikationsforscher Hans-Peter Peters vom Forschungszentrum Jülich. Durch die öffentlich zugängliche, gut verständliche Website werde die Gefahr reduziert, dass man den Forschern Meinungen und Schlussfolgerungen in den Mund lege.