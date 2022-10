Rekrutenschule als Lebensschule – Die Millennials entdecken die Vorzüge der Armee Keine Hindernisse, nur Lerngelegenheiten: Sehen die Jungen die RS wieder als Lebensschule? Und welchen Einfluss hat der Ukraine-Krieg? Wir haben in der Kompanie Charlie nachgefragt. Nina Fargahi

Rekruten beim Zähneputzen während einer Schlussübung in der Aufklärer-RS. Foto: Christian Pfander

Allein, aber in Gemeinschaft. Irgendwo in der Stille der Natur. Viele junge Soldaten können wieder mehr mit der Rekrutenschule (RS) anfangen als noch vor einigen Jahren. Warum? Hat das mit dem Krieg in der Ukraine zu tun? Oder mit der Generation Y?

Besuch in der Kompanie Charlie in Thun. Mitten in der Woche 16, einer speziellen Durchhaltewoche, die während der Rekrutenschule stattfindet. Hier befinden sich 90 Aufklärer, 15 Betriebssoldaten, 5 Schiesskommandanten mit 17 Vermessern. Ihre Aufgabe ist das Beobachten und Melden von feindlichen Aktionen. Das heisst, sie erkunden gegnerische Stellungen und behindern den Gegner dabei, günstige Positionen einzunehmen.

Natürlich fragt sich unsereins, welche feindlichen Aktionen es im schönen Gelterfingen südöstlich von Bern mit Sicht auf die Alpen geben mag. Aber darum geht es nicht. Hier proben die Rekruten den Ernstfall. Denn seit dem Krieg in der Ukraine steht die Schweizer Armee in einem anderen Licht. «Früher oft belächelt, werden Armeeangehörige heute wieder viel mehr geschätzt», sagt Daniel Reist, Mediensprecher der Armee.

Die neue Wertschätzung zeigt sich auch in der Politik. So hat das Parlament dieses Jahr zugestimmt, die Militärausgaben bis 2030 auf ein Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) zu steigern. Das heisst, das Budget käme von heute 5,3 auf 9,4 Milliarden Franken in acht Jahren.

Die VBS-Chefin Viola Amherd brachte letzten September den Kampfjetkauf im Wert von sechs Milliarden Franken durch, ohne den Ausgang einer dagegen eingereichten Volksinitiative abzuwarten. Kürzlich kündigte sie an, einen obligatorischen Orientierungstag für alle, also auch für Frauen, einzuführen. Wofür allerdings eine Änderung der Bundesverfassung – und damit eine Volksabstimmung – nötig wäre. «Alle gingen davon aus, dass es in Europa nie mehr Krieg geben wird, zumindest nicht einen konventionellen. Die Realität hat uns leider eines Besseren belehrt», so die Bundesrätin.

Spürt man diese neue Dynamik in der Rekrutenschule? Sind die Soldaten jetzt motivierter als vorher? Und denken sie, dass der Ernstfall in der Schweiz tatsächlich eintreten könnte? Nicht mehr als Training, nicht mehr als Übung, sondern als bittere Realität?

Andreas Hirschi, Aufklärer, 21-jährig: «Weniger Zeit auf Instagram tut mir gut.»

Volle Konzentration: Soldat Andreas Hirschi beobachtet die Umgebung durch das Fernglas. Foto: Christian Pfander

Er sitzt in einer dunklen, kalten Scheune und starrt seit 45 Minuten durch ein Fernglas. Bewegungslos, vollständig getarnt, mucksmäuschenstill. Konzentration auf den Atem. Die Aussicht auf die Berner Hochalpen ist bezaubernd, Tau liegt auf der Wiese, der Beobachtungsposten liegt über dem Nebel.

Die Landschaft gefällt dem jungen Rekruten: «Die Zeit geht viel schneller vorbei, als man meint.» Er sei ausserdem froh, dass er in der Rekrutenschule nur noch wenig Zeit auf Instagram verbringe. Hirschi kommt aus Langenthal und ist gelernter Baumaschinenmechaniker. Er sagt: «Ich bin stolz, Aufklärer zu sein, das ist eine der wichtigsten Funktionen in der Armee.»

Für ihn ist klar, dass er mit dem Militär weitermachen wird. Am meisten schätzt er die Freundschaft und Verbundenheit unter den Rekruten. An den Ernstfall denkt er zwar nicht häufig, sagt aber: «Nicht so weit weg von uns tobt ein Krieg.» Das beschäftige ihn schon ab und zu.

Fabiano Loppacher, Wachtmeister, 20-jährig: «Ich lerne, mit verschiedenen Menschen umzugehen.»

Koordinieren und Organisieren: Wachtmeister Fabiano Loppacher während einer Schlussübung in der Aufklärer-RS. Foto: Christian Pfander

Pläne erstellen, koordinieren, organisieren. Seit Stunden brütet Fabiano Loppacher im Dunkeln über einer Karte mit eingezeichneten Funkanlagen. «Wir machen uns ein klares Bild der Lage und entwickeln dann den bestmöglichen Plan.» Ob er oft an einen Ernstfall denkt? «Wir trainieren so, als ob es ein Ernstfall wäre», sagt er mit ernster Miene. Er habe in der RS gelernt, Verantwortung zu übernehmen. «Als Wachtmeister muss man dreissig Jugendliche führen können.» Man lerne, mit ganz unterschiedlichen Menschen umzugehen und «ein gutes Team aufzubauen». Team, nicht Truppe.

Loppacher nimmt viel mit aus der RS, wie er sagt. Er will danach auch weitermachen. Das heisst, dass er eine militärische Kaderposition anstrebt. Gibt es etwas, was er nicht so mag? «Da fällt mir gerade nichts ein.» Vielleicht auch ein Merkmal der Generation Y: Es gibt keine Probleme, sondern nur Lerngelegenheiten. Die RS, so scheint es, ist ein Tummelplatz für die eigene Persönlichkeitsentwicklung geworden.



Philippe Dick, Wächter, 23-jährig: «Es ist wie Meditieren.»

Alles im Blick: Soldat Philippe Dick an seinem Beobachtungsposten. Foto: Christian Pfander

Seine Nachtschicht ist fast vorbei. Es ist morgens um 10 Uhr, Philippe Dick aus Genf verlässt seinen einsamen Posten auf der Veranda eines Bauernhauses, den er stundenlang gehütet hat. «Es ist wie Meditieren, mitten in der Natur, in der Stille der Nacht.» Jeder Vogel wird registriert. Man lerne sich und seine Grenzen besser kennen, sagt der junge Soldat.

Gibt es etwas, was ihn nervt? «Immer alles so genau aufzuräumen und Ordnung zu machen.» Er werde nach der Rekrutenschule nicht weitermachen, weil er keinen höheren Dienstgrad anstrebe. «Ich wollte mein Deutsch verbessern, weil ich bald mit dem Studium in St. Gallen anfange. Und ich wollte einfach gerne diese Erfahrung machen.»

Der Krieg in der Ukraine beschäftige ihn nicht mehr als andere auch. «Wir sprechen nur selten darüber.» Ob es ihm leichtfalle, strengen Hierarchien und Befehlen zu folgen? «Vorübergehend ist das kein Problem.» Jetzt heisst es: Zähne putzen und ab in den Stall zum Schlafen.

Frédéric Genetti, Major, 36-jährig: «Eine gute Lebensschule.»

Nach der RS schätzt man den Komfort, den man hat: Major Frédéric Genetti. Foto: Christian Pfander

Seit dem Krieg in der Ukraine komme es vor, dass sich Leute auf der Strasse bei den Soldaten bedankten, erzählt Frédéric Genetti. «Das Sicherheitsgefühl in der Zivilgesellschaft hat sich verändert», sagt der Major. Er ist überzeugt, dass die Rekrutenschule den jungen Menschen viel zu bieten habe. «Man lernt, auf andere Rücksicht zu nehmen, sich an Abmachungen zu halten, Verantwortung zu übernehmen, sich an neue Situationen anzupassen.» Man lerne auch, was es bedeutet, ohne Komfort auszukommen. «Und wenn man den Komfort wieder hat, schätzt man ihn umso mehr.» Die RS, so der Walliser, sei eine gute Lebensschule, nicht nur während der Zeit in der Armee, sondern auch ausserhalb.





Nina Fargahi ist Inlandredaktorin und Blattmacherin bei Tamedia. Mehr Infos @nfargahi

Fehler gefunden?Jetzt melden.