Freiwilligenarbeit in der Region Basel – Die «Generation F» kommt im Juni zurück Benevol lädt vom 5. bis 25. Juni unter anderem in den beiden Basel dazu ein, Freiwilligenarbeit aller Art näher kennen zu lernen. Linus Schauffert

Laut Benevol ist Freiwilligenarbeit das Rückgrat der Schweizer Gesellschaft. Symbolfoto: Getty Images

«Die Schweiz ist ein Land der Freiwilligen», heisst es auf der Website der «Generation F». Gemeinsam würden sie unsere solidarische Gesellschaft bilden und damit Lebensqualität schaffen. Um diese Tugend weiter zu stärken und sichtbar zu machen, findet im Juni zum zweiten Mal die Aktion «Generation F» statt.

Der Name steht für Generation freiwillig und wurde von Benevol, der Dachorganisation für Freiwilligenarbeit in der Schweiz, 2021 ins Leben gerufen. Um Freiwilligenarbeit sichtbarer und so zugänglich wie möglich zu machen, lädt Benevol vom 5. bis 25. Juni die Bevölkerung dazu ein, Einblicke in die Freiwilligenarbeit zu gewinnen. Schweizweit öffnen in dieser Zeit rund 170 Organisationen, Vereine und Gemeinden ihre Türen – 20 davon allein im Kanton Basel-Landschaft und mehr als doppelt so viele im anderen Halbkanton.

So kann man beispielsweise gleich am 5. Juni in der «Wert!Stätte» vorbeischauen, einer gemeinnützigen Basler GmbH, die sich gegen Material- und Lebensmittelverschwendung, Armut und Einsamkeit einsetzt. Oder aber man bestattet dem Hippotherapie-Zentrum in Binningen einen Besuch ab und sieht sich an, wie Freiwilligenarbeit dort funktioniert.

Das Angebot ist vielfältig. Eine Übersicht über alle Veranstaltungen, die im Rahmen der diesjährigen Aktion «Generation F» stattfinden, ist auf www.generation-f.ch verfügbar.

