Antrag in Bettingen – «Die Gemeindeversammlung gehört ins Dorf» Momentan findet die Versammlung nur jedes zweite Mal in der Mehrzweckhalle im Dorf und die restliche Zeit auf der Chrischona statt. Rund 70 Einwohnerinnen und Einwohner möchten das ändern.

Die meisten Bettiger sind im Dorf zu Hause – deshalb solle auch die Gemeindeversammlung dort stattfinden, finden einige Einwohnerinnen und Einwohner. Bild: zvg

Runter vom Berg und zurück ins Dorf: Für rund 70 Bettiger ist klar, dass die Gemeindeversammlung ins Dorf und nicht auf die Chrischona gehört. Sie machen diese Forderung in einem Antrag publik. Konkret fordern sie eine Ergänzung der Gemeindeordnung: «Die Gemeindeversammlung als oberstes gesetzgebendes Organ der Einwohnergemeinde bestimmt den Ort der Gemeindeversammlung», soll das Gesetz neu lauten. Über den Antrag soll kommende Woche abgestimmt werden.

Dass die Gemeindeversammlung auf der Chrischona stattfindet, wurde noch während der Corona-Zeit durch Gemeindepräsident Patrick Götsch entschieden: aus Platzgründen, wie es in der Mitteilung heisst. Damals sei dies die richtige Entscheidung gewesen. Doch die Bettiger sind nicht einverstanden, dass diese Praxis weitergeführt wurde: «Nachdem Corona überstanden war, verfügte der Gemeindepräsident, ohne die Bedürfnisse der Bettiger zu hinterfragen, dass die Gemeindeversammlung in der Zukunft abwechselnd im Dorf und auf der Chrischona abzuhalten ist.» Diesem Entscheid fehle die Grundlage, so die Initianten.

Mehrzweckhalle als der ideale Ort

Mit der Zeit sei daher klar geworden, dass dieser Weg nicht der richtige sei. «Viele Bettiger sind der Meinung, dass die Gemeindeversammlungen in die moderne Mehrzweckhalle im Dorf gehört, wo die Gemeindeverwaltung ansässig ist und die meisten Stimmbürger wohnen.» Die Mehrzweckhalle sei vor ein paar Jahren für rund 94’000 Franken mit modernster Technik ausgestattet worden und sei somit die ideale Location für die Gemeindeversammlung, so Peter Hablützel, einer der Initianten. Auch wenn der Gemeinderat für jede Gemeindeversammlung zusätzliche Kosten für Material habe.

Weiter ist die Erreichbarkeit ein Thema: «Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Bettingen sollten an den Gemeindeversammlungen teilnehmen können, unabhängig von ihrem Alter oder ihrer Mobilität», so die Mitteilung. Es müsse sichergestellt werden, dass Personen, die Schwierigkeiten hätten, längere Strecken zu Fuss zurückzulegen, die Möglichkeit hätten, mit dem ÖV vom Dorf vor das Kongresszentrum Chrischona zu fahren und entsprechend nach der Gemeindeversammlung wieder zurück. Das gelte auch umgekehrt für die Einwohner der Chrischona, die ins Dorf kämen, halten die Initianten fest.

Es sei wichtig, die Bedeutung der Chrischona für die Gemeinde nicht ausser Acht zu lassen. Dies geschehe bereits auf andere Art und Weise: «Durch Veranstaltungen wie die Gemeindeversammlung, die alle zwei Jahre auf der Chrischona stattfinden kann, und dem jährlichen Banntag auf dem Berg zeigen die Einwohnerinnen und Einwohner im Dorf ihre Verbindung und Zugehörigkeit zur Chrischona.»

