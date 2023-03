Begegnungszone Sissach – Die Gemeinde testet erneut das Einbahnregime Der Gemeinderat beschliesst, dass das Einbahnregime in der Sissacher Begegnungszone ab dem 17. April auch noch in Richtung Westen getestet werden soll. Linus Schauffert

Von dieser Seite aus darf die Sissacher Begegnungszone während des zweiten Tests nicht mehr befahren werden. Foto: Lisa Grölli

Obschon sowohl Kanton als auch Verkehrsplaner nach der ersten 60-tägigen Testphase für eine Umsetzung des Einbahnregimes plädierten, wollte die Gemeinde Sissach eine zweite Testphase. Und diese wird es nun geben.

Die erste Testphase mit Verkehr in Richtung Osten wurde im Dezember beendet. Ab dem 17. April wird nun der Einbahnverkehr in die andere Richtung, westwärts, getestet. Analog zur ersten Testphase kann die Begegnungszone in der Hauptstrasse ab besagtem Montag zwischen der Abzweigung Alleweg und der Sonnenkreuzung nur noch in eine Richtung befahren werden.

Vorzeitiger Abbruch ist möglich

Wie auch schon im letzten Jahr wird das Einbahnregime durch Verkehrszählungen begleitet und ausgewertet. Anders ist allerdings, dass es keine Anwohner- und Kundenumfrage mehr geben wird.

Laut der Medienmitteilung des Gemeinderats ist das Ziel des Tests, die bessere Verkehrsführung bestimmen zu können, indem beide Fahrtrichtungen miteinander verglichen werden. Genehmigt wurde der Test in der Gemeinderatssitzung vom 27. März.

Testende ist voraussichtlich am 15. Juni. Sollte es allerdings zu negativen Rückmeldungen vonseiten des öffentlichen Verkehrs oder des Kantons kommen, behält sich der Gemeinderat einen vorzeitigen Abbruch des Tests vor.

