Die Gemeinde Rheinfelden informiert – Aufgabeln! – gemeinsam Food Waste messen Food Waste entsteht, wenn für den Menschen produzierte Lebensmittel vom Feld bis zum Teller verloren gehen oder weggeworfen werden – dem soll nun entgegengewirkt werden. Mitteilung der Gemeinde

Welche Mengen an Food Waste fallen bei uns zu Hause an? Weshalb werfen wir unser Essen weg? Wie unterscheiden sich Stadt und Land diesbezüglich? Diesen Fragen möchten wir zusammen mit Einwohnerinnen und Einwohnern aus Wallbach und Rheinfelden nachgehen.

Machen Sie mit, indem Sie an sieben Tagen den Food Waste in Ihrem Haushalt messen! Food Waste entsteht, wenn für den Menschen produzierte Lebensmittel vom Feld bis zum Teller verloren gehen oder weggeworfen werden: In der Schweiz betrifft das jedes dritte Lebensmittel. Mit dem Wegwerfen von Lebensmitteln werden Ressourcen verschwendet und das Klima und die Umwelt belastet.

Privathaushalte verursachen 38 Prozent der Umweltbelastung durch Food Waste. Aber auch das Haushalts-Kässeli leidet, wenn wir Geld für nicht gegessene Lebensmittel ausgeben. Rheinfelden hat sich deshalb entschlossen, gemeinsam mit der Bevölkerung dem Thema Food Waste im Projekt «Aufgabeln!» auf den Zahn zu fühlen.

Ausgerüstet mit einer Küchenwaage

Und so gehts: Ausgestattet mit einer funktionierenden Küchenwaage erfassen Sie Ihren Food Waste. Das Gewicht tragen Sie bequem im Online-Tool ein (auf Anfrage kann auch ein analoges Tool zur Verfügung gestellt werden). Gemessen wird an sieben aufeinander folgenden Tagen zwischen dem 28. August und 10. September 2023. Die gesammelten Daten werden ausgewertet und in anonymisierter Form gemeinsam mit Ihnen diskutiert.

Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse können Sie aktiv mit einbringen. Bei einem Essen aus geretteten Lebensmitteln erarbeiten Sie gemeinsam mögliche Ideen und Lösungsansätze, wie Sie und Rheinfelden sich dem Thema Food Waste annehmen können. Anmeldung und weitere Informationen aufwww.ag.ch/aufgabeln.

Die Informationen in diesem Artikel wurden von der Gemeinde verfasst und zur Verfügung gestellt. Mehr Infos

