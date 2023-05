Birsfelden ist rekordverdächtig – Gemeinde plant 100 Meter hohes Holzhochhaus Das Gebäude soll mitten im Dorf zu stehen kommen und als Symbol der Gemeinde dienen. Die Bauherrin UBS Sima beschreibt das Projekt als «Einzigartigkeit im europäischen Raum». Andrea Schuhmacher

Es könnte zum neuen Wahrzeichen der Gemeinde werden: Das geplante Holz-Hybrid-Hochhaus mitten in Birsfelden. Visualisierung: Christ & Gantenbein/Nightnurse

Dass Birsfelden in diesem Jahrzehnt drei neue Hochhäuser bauen will, ist bekannt. Der Turm an der Birseckstrasse ist bereits bewilligt, während das Projekt «Am Eck» noch in den Kinderschuhen steckt. Beim dritten Hochhaus im Bunde geht es jetzt voran. Letzte Woche stellte die Gemeinde endlich – seit 2016 arbeitet sie daran – die Pläne für das Gebäude am Birsstegweg vor. Und die haben es in sich: 100 Meter hoch soll der Wohnturm werden. Die Bauweise: Holz-Beton-Hybrid. Die Architekten: das international tätige Büro Christ & Gantenbein. Der Symbolcharakter für die Gemeinde: gross.