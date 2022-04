Naturpark Gantrisch – Die geheimnisvollste Ecke des Landes Sonntagsausflug zum Naturpark Gantrisch, wo das Vreneli vom Guggisberg einen Liebestrank braute und es wenig Tourismus gibt. Daniel J. Schüz

Bergblumen und markante Nagelfluhberge: Unterwegs im Gantrisch-Gebiet. Foto: Marco Zanoni

Mitte April, zwei Wochen vor der Walpurgisnacht: In Guggisberg ob Schwarzenburg BE wird der berühmte Vreneli-Brunnen zwischen Gottes- und Gemeindehaus zum Schauplatz einer Begegnung, die der Zufall arrangiert hat und die alle Beteiligten in bleibender Erinnerung behalten werden.