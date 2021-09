Wandern mit Olympiasiegerin – Die Geheimnisse der Dominique Gisin Eine einst grossartige Skifahrerin mit Wurzeln in der Region wandert zum höchsten Punkt im Baselbiet. Moderator Dani von Wattenwyl verführt sie dazu, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Daniel Aenishänslin

Unterwegs zur Hinteri Egg: Ski-Olympiasiegerin Dominique Gisin mit ihren Baselbieter Fans. Foto: Dominik Plüss

Hoch hinaus sollte es am Sonntag gehen, und Geheimnisse sollten dabei gelüftet werden. Geheimnisse aus dem Leben der Dominique Gisin, der Olympiasiegerin von 2014. Im russischen Sotschi triumphierte Gisin in der Abfahrt. Die Geheimnisse entlocken sollte ihr ein alter Bekannter. Moderator und Schauspieler Dani von Wattenwyl begleitete die Rundwanderung von der Bergstation Wasserfallen über die Hinteri Egg zur Hinteren Wasserfallen. Geladen hatte Baselland Tourismus. Mit 1169 Metern über Meer ist die Hinteri Egg der höchste Punkt des Baselbiets.

Tatsächlich dauerte es nicht lange, bis Dominique Gisin ein erstes Mal darüber sprach, was hinter verschlossenen Türen ein Teil guter alter gisinscher Familientradition ist. «Es ist immer noch so, dass der Abend dann erst anfängt, wenn er eigentlich bereits vorbei ist», verriet die 36-Jährige, «dann wird noch ein kleiner Schrank geöffnet.» Der Schrank für das Hochprozentige. Gisin fühlt sich wohl im Kreis der Familie. Offenbar das Wichtigste in ihrem Leben.