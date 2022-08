Klassik und private Einblicke – Die geheimen Konzertgärten von Basel Die Basler Geigerin Malwina Sosnowski macht regionale Gärten zu Konzertorten. Ein Bericht über ein einmaliges Klangerlebnis aus dem Ramsteinerhof. Lukas Nussbaumer

Ein Konzert im Ramsteinerhof – ein einmaliges Erlebnis; als wärs ein Traum. Foto: Lukas Nussbaumer

Es kam einem ein bisschen so vor, als würde man das Tor zu einem vergangenen Jahrhundert öffnen. Durch einen unscheinbaren kleinen Eingang gelangt man am Ende der Rittergasse in den sogenannten Ehrenhof des Ramsteinerhofs – geschütztes Kulturgut der Basler Altstadt aus der Barockzeit, in Privatbesitz und deshalb normalerweise nicht zugänglich. Am Wochenende bot sich die Ausnahmegelegenheit, ihn zu betreten. Es wartete ein ganz spezielles Erlebnis: ein klassisches Konzert auf der hofeigenen Gartenterrasse, in beinahe märchenhaftem Ambiente – mit Fackellicht, Zierpflanzen, Cüpli und einem fantastischen Blick über den Rhein.