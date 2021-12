Gratis-Kitas für alle? – Die Gegner warten zu Die Basler Kantonsregierung wird nun die Kostenfolge der Initiative «Kinderbetreuung für alle» genauer abklären und allenfalls einen Gegenvorschlag ausarbeiten. Jan Amsler

Sollen Kitas in Basel-Stadt für alle, also auch für Reiche, kostenlos werden? Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Der Basler Erziehungsdirektor Conradin Cramer (LDP) zeigte sich erstaunt: «Ich hätte eine längere Debatte erwartet.» Wobei von einer Debatte kaum die Rede sein konnte, denn das Votum von SP-Sprecher Claudio Miozzari blieb am Mittwoch im Grossen Rat unwidersprochen. Es kam sogleich zur Abstimmung. Ohne Gegenstimme hat das Basler Parlament die Initiative «Kinderbetreuung für alle» – in Politkreisen und insbesondere in der Gegnerschaft «Gratis-Kitas für alle» genannt – für rechtlich zulässig erklärt. Und beschlossen, dass die Regierung sechs Monate Zeit bekommt, um vertieft über die Auswirkungen und Kosten der Initiative zu berichten.

Würden alle aktuell belegten Plätze in Kitas, Tagesfamilien, Tagesstrukturen und Spielgruppen bis zum Eintritt in die erste Klasse der Primarschule gratis angeboten, wie dies die Initiative fordert, würde das laut Regierung zu Mehrkosten von rund 54 Millionen Franken pro Jahr führen. Allerdings ist dabei nicht berücksichtigt, dass sich die Nachfrage erhöhen könnte, wenn die Betreuung kostenlos wird. Ebenfalls unklar ist, wie die Investitionen in einen Ausbau und in die Verbesserung der Qualität zu Buche schlagen. Der Bericht wird hier Licht ins Dunkel bringen. Weiter will die Regierung nun die Ausarbeitung eines Gegenvorschlags prüfen.

Kritik auch von links

Die Initiative stammt von der SP. Ein Teil der Fraktion war der Meinung, dass das Anliegen eigentlich direkt zur Abstimmung gebracht werden könnte, wie Claudio Miozzari sagt. Dennoch entschloss man sich dafür, den Bericht des Regierungsrats entgegenzunehmen. Nun läuft die Partei aber Gefahr, dass ein schwächerer Gegenvorschlag ausgearbeitet wird und im Rat eine Mehrheit findet. Denn Kritik gibt es selbst aus linken Kreisen: Mehrere Grüne haben wenig Verständnis dafür, dass die Kinderbetreuung auch Reichen unentgeltlich zur Verfügung stehen soll. Widerstand gibt es auch auf bürgerlicher Seite: Die Kosten für das Anliegen seien nicht zu stemmen.

Miozzari stellt auf Nachfrage klar: «Für einen Rückzug der Initiative müsste auf jeden Fall ein guter Gegenvorschlag vorliegen.» Er gehe davon aus, dass die Forderung durchaus Chancen habe, an der Urne angenommen zu werden: «Es ist kein Zufall, dass die SP entsprechende Initiativen auch im Kanton Basel-Landschaft und auf nationaler Ebene vorantreibt.» Es sei an der Zeit, in der Kinderbetreuung einen Schritt weiter zu gehen.

Die Kritikerinnen und Kritiker haben am Mittwoch zwar auf eine Diskussion verzichtet. Doch die Wogen werden beim Thema Gratis-Kita sicher noch hochgehen.

