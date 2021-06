Es hätten sicher mehr Emotionen in die Befürworterkampagne reingehört. Wir hätten zeigen müssen, was dieses Gesetz alles Positives bewirkt und was es den nächsten Generationen bringt. Verfangen haben hingegen die falschen Behauptungen der Gegner, wonach Autofahren künftig nur noch für die Reichen möglich sei.

Aber lässt sich eine Halbierung des Treibhausgas-Ausstosses bis 2030 jetzt noch erreichen?

Ich glaube nicht, dass das Ziel nun unerreichbar ist. Gerade im Bereich der Elektromobilität tut sich zurzeit so viel, wenn wir all die Grosskonzerne betrachten, die auf Elektrofahrzeuge umstellen. Bis 2025 könnten 50 Prozent der Neuwagen mit Strom betrieben sein. Solche Entwicklungen können relativ schnell den CO₂-Ausstoss reduzieren. Bei der Elektromobilität müssen wir also Hürden abbauen, Ladestationen in Mehrfamilienhäusern und an Arbeitsplätzen gezielt fördern. Im Gebäudebereich müssen die Kantone stärker in die Pflicht genommen werden, so sollte zum Beispiel für Gebäude mit einer Ölheizung eine bessere Wärmedämmung vorgeschrieben werden.