Sozialhilfegesetz im Landrat – Die Gegensätze zwischen Bürgerlichen und Rot-Grün scheinen unüberwindbar Von der radikalen, zum Teil gar als unmenschlich bezeichneten Motion Riebli ist kaum mehr etwas übrig geblieben. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass das Volk letztlich über das Sozialhilfegesetz entscheiden muss. Thomas Gubler

Im Baselbiet könnte künftig ein Assessment-Center mit Beratung und Prävention dafür sorgen, dass Menschen gar nicht erst in die Sozialhilfe geraten. Symbolfoto: Keystone

Der Landrat hat am Donnerstag in einer zweieinhalbstündigen Debatte die erste Lesung zum revidierten Sozialhilfegesetz vorgenommen. Zu dem Erlass also, der im April 2018 mit der berühmt-berüchtigten Motion von Peter Riebli (SVP) angestossen worden war. Doch von der radikalen, zum Teil gar als unmenschlich bezeichneten Motion Riebli ist kaum mehr etwas übrig geblieben. Das leistungsorientierte Stufenmodell – mit einer 30-prozentigen Kürzung der bisherigen Leistung auf Stufe I und ergänzenden Belohnungszahlungen – wurde eliminiert. Stattdessen erhalten Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger, die Kurse zur Stärkung der Sprach- und Grundkompetenzen besuchen oder an Beschäftigungsprogrammen teilnehmen, Motivations- und Beschäftigungszuschüsse während zwei bis drei Jahren.

Weiter nach der Werbung

Dafür sollen sich Sozialhilfeabhängige aber nach zwei Jahren einen sogenannten Langzeitabzug von circa 40 Franken pro Monat gefallen lassen. Wobei das Gesetz allerdings einen Katalog von Ausnahmen vorsieht. Und schliesslich soll ein Assessment-Center mit Beratung und Prävention dafür sorgen, dass Menschen gar nicht erst in die Sozialhilfe geraten.

Antrag auf Nichteintreten

Nun wurde eigentlich erwartet, dass dieses im Laufe der Zeit immer weiter von der Motion Riebli wegrückende Gesetz zu einer bitteren Pille für die SVP werden würde. Es war indessen die Fraktion Grüne/EVP, welche die Revision vom Tisch wischen wollte und einen Antrag auf Nichteintreten stellte. Klaus Kirchmayr (Grüne) begründete ihn insbesondere mit politischen und finanziellen Gründen. «Die Mehrheiten im Landrat sind heute andere», sagte Kirchmayr. Er spielte darauf an, dass seit April 2018, als die Motion mit gerade einer Stimme Differenz überwiesen worden war, Grüne und SP bei den Wahlen ins Kantonsparlament zugelegt haben. Zudem koste die Sozialhilfe mit den neuen Massnahmen mehr, und bei den Bezügern komme erst noch weniger Geld an. «Reine Bürokratie also», geisselte Kirchmayr.

Offiziell unterstützt wurde der Nichteintretensantrag nur von der SP. Fraktionssprecherin Mirjam Würth wies auf die ohnehin limitierten Chancen von Sozialhilfeabhängigen auf dem Arbeitsmarkt hin und folgerte daraus: «Wir werden keine Revision auf dem Buckel der Ärmsten unterstützen.» Dabei ging es der SP in allererster Linie um den sogenannten Langzeitabzug, den die Partei nicht akzeptieren wollte und als «rote Linie» bezeichnete.

Nach einer veritablen Brandrede von Finanzdirektor Anton Lauber (Mitte), in welcher er den Landrätinnen und Landräten dringend davon abriet, «das Kind mit dem Bade auszuschütten», beschloss der Landrat mit 54 gegen 29 Stimmen, auf das Gesetz einzutreten. Von einer geschlossenen Ablehnung war die rot-grüne Seite aber weit entfernt.

Volksabstimmung so oder so

In der Detailberatung ging es dann praktisch nur noch darum, ob die SP mit ihrem Antrag, den Langzeitabzug aus dem Gesetz zu streichen, eine Chance haben würde. Das hatte sie jedoch nicht. Zum einen, weil die Bürgerlichen im Abzug ein Gegenstück zu den Motivations- und Beschäftigungsbeiträgen sahen, zum andern, weil FDP-Fraktionschef Andreas Dürr den Abzug als «unsere rote Linie» bezeichnete. Mit 37 Ja- zu 43 Nein-Stimmen, bei zwei Enthaltungen, wurde der Antrag abgelehnt.

Die zweite Lesung mit anschliessender Schlussabstimmung findet voraussichtlich in zwei Wochen statt. Macht die SP dann ihre Drohung wahr und lehnt das Gesetz ab, wird es mangels Vierfünftelmehr zu einer Volksabstimmung kommen. Das wäre allerdings auch dann der Fall, wenn die SP wider Erwarten ihren Antrag in der zweiten Lesung noch durchbringen sollte. Dann würde wohl ein Grossteil der Bürgerlichen in der Schlussabstimmung Nein sagen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.