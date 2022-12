Neujahrs-Brauch – Die Gefahr lauert auf dem Teller An der traditionellen japanischen Neujahrsspeise Mochi ersticken immer wieder ältere Menschen. Darum haben die Reiskuchen jetzt einen Warnhinweis. Thomas Hahn

Farbenfrohe Auswahl: Japanische Reiskuchen, genannt Mochi. Foto: Imago Images

Den Risiken des Reiskuchenessens hat der japanische Regisseur Juzo Itami ein besonders anschauliches Denkmal gesetzt. In seinem Ramen-Western «Tampopo» von 1985 bestellt ein reicher alter Herr alle Gerichte, die er nicht essen soll. Unter anderem Shiruko, süsse Rote-Bohnen-Suppe mit Mochi – so heissen die Reiskuchen im Japanischen. Der Herr isst mit vollen Backen. Mit seinen Stäbchen greift er sich auch einen Reiskuchen aus der Suppe. Die zähe weisse Masse formt sich zu einem langen Streifen, ehe er abbeissen kann. Aber der Herr kaut zu hastig. Verschluckt sich, bekommt keine Luft mehr. Die Tischnachbarn stürzen herbei, stellen den Alten auf den Kopf. Letztlich rettet ihn die Titelheldin, indem sie ihm den Lauf eines Staubsaugers in den Mund steckt und das stecken gebliebene Mochi-Stück aus dem Hals saugt.