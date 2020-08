Multimedia-Bildschirme im Auto – Die gefährliche Ablenkung fährt stets mit Grosse Touchscreens im Auto sorgen für mehr Gefahr auf der Strasse. Nun hat ein Gericht diese Bildschirme dem Handy am Steuer gleichgesetzt. Gut so. Alexander Müller

Tesla machts vor: Immer mehr Autohersteller setzen auf grosse Multimedia-Bildschirme im Cockpit. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Autos werden immer digitaler. Nachdem die Autoindustrie viele Jahre geschlafen hat, kommt die Entwicklung nun mit aller Macht: Immer mehr Funktionen lassen sich auf grossen Multimedia-Bildschirmen in der Mittelkonsole der Fahrzeuge steuern. Manche Hersteller gehen so weit, dass über diese Bildschirme so ziemlich alles abgewickelt wird, was ein Auto kann. Design-Puristen freuen sich, dass die Cockpits aufgeräumt werden und die vielen Knöpfe verschwinden. Tatsächlich hat diese Entwicklung Vorteile: Hersteller, die eine Gruppe fähiger IT-Spezialisten auf der Gehaltsliste haben, können ihren Kunden regelmässig Updates und neue Funktionen anbieten, ohne ein einziges Kabel neu verlegen zu müssen.

Aber diese Entwicklung hat auch gravierende Nachteile: Die Verkehrssicherheit nimmt ab. Jeder Autofahrer weiss, dass die Aufmerksamkeit leidet, wenn man sich zu sehr auf irgendeine Einstellung des Radios oder der Klimaanlage konzentriert. In einer Sekunde legt ein Fahrzeug innerorts mit Tempo 50 fast 14 Meter zurück. Bei Tempo 80 sind es bereits 22 Meter. Einige Sekunden nicht richtig aufpassen kann darum unheimlich schnell sehr gefährlich werden. Zu Recht ist es darum verboten, ohne Freisprecheinrichtung zu telefonieren oder am Steuer auf seinem Handy eine SMS zu schreiben. Doch ist es nicht ähnlich gefährlich, während der Fahrt einen Song auf der bordeigenen Musikfestplatte herauszusuchen?

Genau solche Überlegungen musste kürzlich ein Gericht in Deutschland anstellen. Das Oberlandesgericht in Karlsruhe beurteilte nach einem Unfall eines Tesla, ob der Fahrer vom riesigen Multimedia-Bildschirm zu sehr abgelenkt worden war. Der Mann wollte bei starkem Regen das Intervall seines Scheibenwischers verändern. Anstellen lassen sich die Scheibenwischer zwar via Knopfdruck, und sie passen sich auch automatisch an die Intensität des Regens an. Wenn das Intervall aber zu kurz oder zu lang ist, lässt es sich nur via Menüeinstellungen über den Touchscreen verändern. Das Gericht kam zum Schluss, dass die Bedienung des Bildschirms in diesem Fall dem Benutzen eines Handys am Steuer gleichzustellen ist, und hat dem Unfallverursacher eine Busse aufgebrummt sowie den Führerschein für einen Monat entzogen.

Dieses Urteil ist richtig, und es bleibt zu hoffen, dass Gerichte auch hierzulande zu einem ähnlichen Schluss kommen. Auch in der Schweiz drohen Autofahrern Bussen, die sich von den vielen Funktionen ihres Fahrzeugs zu stark ablenken lassen.

Es braucht aber auch ein Umdenken der Autoindustrie. Funktionen, die zum Steuern eines Fahrzeugs elementar sind, gehören nicht in ein Untermenü auf den Bordcomputer versenkt. Gleiches gilt für weniger zentrale Funktionen, die aber viel genutzt werden. Dazu gehören etwa Klimaanlage sowie Radio und Soundsystem. Es kann nicht sein, dass man sich jedes Mal durch ein Menü klicken muss, nur um die Lüftung ein bisschen wärmer oder kälter zu stellen oder wegen eines nervigen Songs den Sender zu wechseln.

Wenn es um Sicherheit auf der Strasse geht, muss die Form der Funktion folgen und nicht umgekehrt. Auf Empfindlichkeiten der Designer darf dabei keine Rücksicht genommen werden.