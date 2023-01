Herr Lewin, Sie sind Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG). Welche Bedeutung hat die Gedenkstätte für die jüdischen Flüchtlinge aus der Sicht des SIG?

Die Gedenkstätte in Riehen ist ein wichtiger Teil der Schweizer Erinnerungslandschaft. Es gibt in der Schweiz rund sechzig Orte, die über die Jahrzehnte auf private Initiative hin entstanden sind. Sie alle erinnern in unterschiedlichen Formen und mit anderen Schwerpunkten an die Verbrechen der Nationalsozialisten und die Opfer und Schicksale von damals.