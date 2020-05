Shoppingcenter St.-Jakob-Park nach Lockdown – «Die ganze Frühlingsmode ist an mir vorbeigezogen» Die Leute verspüren Nachholbedarf beim Einkauf von Waren, die während der letzten sieben Wochen nicht im Sortiment waren. Andere haben kein Geld oder tätigen ihre Einkäufe online. Martin Regenass

Über die Besucherfrequenz im Shoppingcenter St.-Jakob-Park gehen bei den Filialleitern die Meinungen auseinander. Foto: Martin Regenass

«Corona, Corona, Corona», singt ein Gast der Pasticceria Da Graziella – in Anlehnung an den Italo-Klassiker «Marina» von Rocco Granata. Von einem gekennzeichneten «Abholtisch» aus balanciert er ein Tablett mit Foccacias und Getränken zu seinen drei an einem Vierertisch wartenden Kollegen.