Der etwas andere Morgenstraich – Die ganz «Aagfrässene» sind da Der Auftakt zur Basler Nicht-Fasnacht sorgte trotz Corona für Hühnerhaut-Gefühle in der Innenstadt. -minu

Fasnachtstram am Marktplatz, Morgestraich Fasnacht 2021, Basel, 22.02.2021, Foto Lucia Hunziker Lucia Hunziker / Tamedia

Keine Fasnacht. Also FasNICHT! Heisst das auch «fast nichts»? Am Morgenstraich wohl kaum! Die Leute werden bestimmt trotz Nicht-Morgenstraich anmarschieren. Wer will schon den Vier-Uhr-Schlag verpassen – auch wenn die Lichter nicht ausgehen? «Abglöscht» sind coronadepressiv eh die meisten Gemüter von uns. Also: Kreative vor! Man muss der Trauer mit Glanz begegnen.

Ich marschiere (na ja: wackle) zum Spalentor. Die Stadt schläft. Manchmal unterbricht ein Auto die Stille. Und eine weisse, fette Katze wühlt sich in der Vorstadt durch einen Abfallsack. Ein guter Freund, der «Schlepperuscher», flüstert mir per SMS zu: «Die Lampenmaler der ILMV haben Corona zum Trotz auch dieses Jahr den Pinsel geschwungen. Du kannst die acht Laternen am Morgenstraich auf dem Rümelinsplatz sehen.»