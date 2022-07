Ärger über leer stehende Häuser – Die Gammelhäuser sollen weg Im Gellert rotten drei Häuser seit 18 Jahren vor sich hin. Zwei SP-Grossräte wollen solche Situationen mit einem neuen Gesetz verhindern. Julia Konstantinidis

Die Häuser an der Hardstrasse 112–116 und der Wartenbergstrasse 45 stehen leer. Foto: Kostas Maros

Sie sind im Gellert seit bald 20 Jahren ein Ärgernis: Die Häuser an der Hardstrasse 112 bis 116 – ein vierstöckiges Gebäude, in dem sich ehemals eine Pizzeria befand, und zwei zweistöckige Stadthäuser – stehen seit nunmehr 18 Jahren leer. In dieser Zeit gab es Häuserbesetzungen, mehrere Baueingaben für ein Wohnhaus mit knapp zwei Dutzend Wohnungen anstelle der bestehenden Gebäude und Einsprachen. Die Stadtbildkommission war involviert – die Parzellen, eine davon zieht sich bis in die Wartenbergstrasse hinein, befinden sich im Umfeld schützenswerter Bauten. Kurz: Es ist kompliziert.