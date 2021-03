Zu Tisch mit -minu – «Die Gäste hier sind oft tausendmal reicher als ich. Aber nicht tausendmal glücklicher» Andrea Scherz führt in dritter Generation das Hotel Palace in Gstaad. Und er achtet auf den Stil in seinem Haus. -minu

Früher raste Andrea Scherz nach der Saison mit dem Trottinett durch die Hotelgänge. Heute kann man das Haus nach Saisonende mieten: Rent-a-Palace, heisst das. Foto: Lucia Hunziker

Es ist ein Schloss. Märchenbuch-Idylle. In einem der legendären Türmchen schaut die böse Stiefmutter ins Glas: «Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat den teuersten Klunker zur Hand?»

Die Turmsuite kostet hier zur Weihnachtssaison 15’000 Franken die Nacht. Ein Schnäppchen – denn der Klunker am Finger der Frau vor dem Spiegel brilliert höchstkarätig für ein paar Millionen. «Das Geld kommt die Treppe runter», hat der frühere Hoteldirektor Ernst Andrea Scherz einmal gesagt. Und Sohn Andrea: «Der Gewinn wird oben in den grossen Suiten gemacht, und mit diesem Gewinn können wir das Hotel weiterführen. Restaurieren. Und den Betrieb am Leben halten. Wir haben keine Sponsoren, keine Firmen oder Mäzene. Wir sind ein Familienbetrieb und auf uns alleine gestellt. Dies seit drei Generationen.»