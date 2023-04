Historischer Coup für Fussballerinnen – Das könnte der Wendepunkt sein: Die EM 2025 kommt in die Schweiz Nun haben auch die Frauen ihren Grossanlass: Die Schweizer Bewerbung setzt sich gegen starke Konkurrenz durch – das ist eine historische Chance. Fabian Sangines

Grosser Jubel: Das Schweizer Nationalteam darf sich auf eine Heim-EM freuen. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Die Schweiz hat ihre nächste Fussball-Europameisterschaft. Nach 2008, als die Männer gemeinsam mit Österreich eine Heim-EM austragen durften, sind im Sommer 2025 die Frauen an der Reihe. Als kurz nach 18 Uhr Schweizer Zeit in Lissabon der Name «Switzerland» aus dem Couvert gezogen wurde, erlebte die Schweizer Delegation um SFV-Präsident Dominique Blanc und Frauenfussball-Direktorin Marion Daube einen Gefühlszustand irgendwo zwischen Erleichterung und Ekstase. «Wir sind stolz, dass unsere Bewerbung überzeugt hat und möchten zeigen, dass der Fussball für alle zugänglich ist», lässt sich Daube vom Schweizerischen Fussballverband zitieren.

Im Vorfeld sprach sie von den «wichtigsten fünf Minuten meines Lebens», sie meinte damit die Zeit, die sie vor dem Exekutivkomitee kriegte, um ihm die Bewerbung ein letztes Mal zu präsentieren. Oftmals gilt das als Formalität, die Meinungen sind da meistens schon gemacht. Nun folgen aber die vielleicht wichtigsten zwei Jahre. Denn mit dem Zuschlag kommt die grosse Verantwortung, den immensen Erwartungen gerecht zu werden.

Ein möglicher Wende

Nutzt die Schweiz die von der Uefa erhaltene Chance, könnten die nächsten Jahre eine Art Wendepunkt für Fussball spielende Frauen und Mädchen in der Schweiz bedeuten. Die mehr als 45 Millionen Franken, die Städte und Kantone zugesichert haben, sind ein beachtliches Startkapital. Eines, das quasi verpflichtet, das in der Bewerbung gemachte Versprechen einzuhalten – und die Schweiz in eine grosse Festhütte zu verwandeln. Dem ist sich Daube bewusst: «Unser Turnier soll ein vierwöchiges Fest für die ganze Schweiz und durch unsere Lage im Herzen von Europa auch für die umliegenden Länder werden.»

Noch wichtiger wird aber sein, die Clubs und Verbände mit einzubeziehen, sie zu unterstützen, aber auch in die Pflicht zu nehmen. Der kürzlich erschienene Gastbeitrag von Lia Wältis Schwester in diversen Zeitungen der AZ Medien widerspiegelt die aktuelle Gefühlslage im Schweizer Fussball der Frauen ziemlich akkurat. Meret Wälti lässt die ehemaligen Nationalspielerinnen Lara Dickenmann und Sandra Betschart zu Wort kommen, beide sind aktuell als General Manager bei ihren Clubs Tätig (Dickenmann bei GC, Betschart bei YB) – und beide scheinen dem Ist-Zustand hierzulande wenig Positives abgewinnen zu können.

In diesen Stadien wird gespielt Infos einblenden Basel, St.-Jakob-Park, 38’512 Plätze

Bern, Wankdorf, 31’500 Plätze

Genf, Stade de Genève, 30’084 Plätze

Zürich, Letzigrund, 26’104 Plätze

St. Gallen, Kybunpark, 19’694 Plätze

Luzern, Swissporarena, 16’800 Plätze

Sitten, Tourbillon, 16’263 Plätze

Thun, Stockhorn-Arena, 10’398 Plätze

Sie sprechen von Trainern, die bei den Buben oder Männern abgelehnt oder abgeschoben werden und nur deshalb im Mädchen- oder Frauenfussball landen. Das ist ein ähnliches Phänomen wie diejenigen Coaches, die nur deshalb temporär ein weibliches Nachwuchs- oder Aktivteam übernehmen, um die vom Verband vorgeschriebene Zeit als Trainer in einer Stufe zu absolvieren – um dann nach einer Saison zurück in den Männerfussball zu wechseln. Darunter leidet die nachhaltige Entwicklung der Frauen, zugunsten kurzfristiger Fortschritte einzelner Männer.

Mit der EM 2025 am Horizont dürfte wohl auch die Motivation steigen, auf einen ins Rollen kommenden Zug aufzuspringen. Sie bietet nicht nur den aktuellen und angehenden Fussballerinnen eine Perspektive, sondern auch dem dringend notwendigen Personal ausserhalb des weiss markierten Fussballfeldes. Und den Städten vielleicht ein paar Gründe mehr, den Women’s-Super-League-Teams den Zugang zu den grossen Stadien zu erleichtern.

Erreicht das Nationalteam dann seinen Zenit?

Sportlich hingegen hält sich der Spielraum in Grenzen, weil zwei Jahre nicht für einen Neuaufbau reichen. Die EM-Qualifikation des U-17-Nationalteams beweist aber, dass im Nachwuchs Talente vorhanden sind, die für die Heim-EM interessant werden könnten. Dazu prognostizierte der abgetretene Nationaltrainer Nils Nielsen vor einem Jahr, dass das aktuelle Nationalteam mit Ergänzungen aus dem Nachwuchs seinen Höhepunkt just bei der Europameisterschaft 2025 erreichen könnte. Leistungsträgerinnen wie Ana Maria Crnogorcevic, Ramona oder Lia Wälti befinden sich dann zwar im Herbst ihrer Karriere, ein solch historisches Ereignis dürfte aber für die notwendige Motivation sorgen, um in bestmöglicher Verfassung anzutreten. Hinzu kommt, dass hoffnungsvolle Talente ein paar Schritte weiter in ihrer Entwicklung sein werden. Das beste Beispiel dafür ist Riola Xhemaili, die im Sommer von Freiburg zum deutschen Spitzenclub Wolfsburg wechselt.

Nielsens Nachfolgerin Inka Grings kann zudem nach der WM kommenden Sommer ihr Team zwei Jahre lang gezielt und in Ruhe aufbauen, weil die Schweiz als Gastgeberin die EM-Qualifikation nicht bestreiten muss.

Tatjana Haenni, bis Ende 2022 Chefin der Direktion Frauenfussball beim SFV, prophezeite vor ihrem Abgang in die USA, dass der Schweizer Fussball der Frauen bei einem Zuschlag zu einem Höhenflug ansetzen werde – einem, der das Potenzial habe, Dinge zu bewegen, die sonst bis zu zehn Jahre dauern würden. Dieser Verantwortung ist sich auch Nachfolgerin Daube bewusst: «Wir möchten das Vermächtnis des Turniers über viele Jahre sicherstellen.»

Vielleicht erhält dieser Höhenflug mit der anstehenden Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland sogar noch weiteren Auftrieb. Da spielt die Schweiz in der Gruppe A gegen Neuseeland, Norwegen und die Philippinen – der Einzug in den Achtelfinal scheint realistisch. Das wäre so etwas wie der sportliche Startschuss in eine richtungsweisende Phase für den Schweizer Fussball der Frauen.



