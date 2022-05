Tempo 30 mit Lisa Mathys – «Die Freiheit, jederzeit in sein Auto zu steigen, müssen wir hinterfragen» Die SP-Co-Präsidentin will einen Paradigmenwechsel in der Basler Verkehrspolitik. Bei einem Gespräch auf dem Beifahrersitz stellt sie den Besitz eigener Autos infrage. Jan Amsler Alexander Müller

Ausgangsort unserer Autofahrt mit Lisa Mathys: Die blaue Zone am St.-Alban-Rheinweg. Foto: Nicole Pont

Lisa Mathys fährt gern Auto. Aber nicht in der Stadt. Hier fühlt sich die Basler SP-Co-Präsidentin und Grossrätin mit diesem Fahrzeug «fehl am Platz», wie sie sagt.

Das wollen wir herausfinden. Und zwar während einer Autofahrt mit Lisa Mathys durch die Stadt. Genauer: zweier Fahrten. Die Strecke führt vom St.-Alban-Rheinweg zum Universitäts-Kinderspital und danach via Kleinbasel zurück zum Ausgangsort. Einmal fahren wir mit maximal 30 Kilometern pro Stunde – so, wie es gemäss Vorstoss in Zukunft sein soll. Das zweite Mal fahren wir gemäss heutigen Verkehrsregeln, das heisst mit maximal 50 Kilometern pro Stunde.