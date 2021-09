Testfall Klybeck-Areal – Die Freiheit hört im 7. Stock auf In keiner anderen Stadt der Schweiz gibt es so viele brachliegende Landflächen wie in Basel. Ideen für eine Neunutzung werden aber rasch zum Politikum und zum Fall für die Gerichte. Kurt Tschan

Bei der Umnutzung von Arealen wie hier im Klybeck-Quartier in Basel sollen wirtschaftliche Belange höher gewichtet werden, fordert der Direktor der Handelskammer beider Basel, Martin Dätwyler. Visualisierung: Klybeck-Plus

Auf 220 Hektaren werden derzeit die Transformationsflächen in Basel-Stadt veranschlagt. Das sind 2,2 Millionen Quadratmeter. Bei einem durchschnittlichen Flächenbedarf von 46 Quadratmetern könnten so theoretisch bis zu 48’000 Personen bereits im Erdgeschoss Platz finden. Wer bereit ist, zehn Minuten mit der S-Bahn zu fahren oder eine Viertelstunde mit dem Tram, auf den warten weitere 170 Hektaren freie Bauzonen in Wirtschaftsgebieten von kantonaler Bedeutung. Zusätzliche 300 Hektaren Land befinden sich auf Transformationsarealen.