Time’s-Up-Vorsitzende tritt zurück – Die Frauenanwältin in Cuomos Diensten Roberta Kaplan war eine prominente Kämpferin gegen sexuelle Belästigung – gleichzeitig liess sie sich vom New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo einspannen. Tina Huber

Sie war Vorsitzende von Time’s Up und zudem Co-Gründerin des dazugehörenden Rechtshilfefonds: Anwältin Roberta Kaplan. Foto: Ross Cameron (Keystone)

Nach Tagen des Widerstands hat der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo, dem mehrere Frauen sexuelle Belästigung vorwerfen, seinen Rücktritt angekündigt. Ein erster Erfolg für die mutmasslichen Opfer. Doch auch auf deren Seite produziert die Affäre um den einstigen Starpolitiker Verlierer.

Ausgerechnet die Frauenorganisation Time’s Up gerät in die Kritik – weil sich ihre Vorsitzende Roberta Kaplan, Anwältin und prominente Kämpferin gegen sexuellen Missbrauch, von Andrew Cuomo hatte einspannen lassen. Am Montag legte Kaplan ihr Amt als Vorsitzende von Time’s Up nieder.

