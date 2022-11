Basler Zünfte in Männerhand – Die Frauen wollen gar nicht Mitglied werden Die Basler Zünfte und Ehrengesellschaften haben seit der Änderung der Zunftordnung keine Aufnahmegesuche von Frauen erhalten. Dies bestätigen sämtliche Zunftmeister auf Anfrage.

Sowohl die Basler Zünfte wie auch die Kleinbasler Ehrengesellschaften haben seit der Änderung der Zunftordnung keine Aufnahmegesuche von Frauen erhalten. (Archivbild) Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Frauen sind weiterhin nur in der Zunft zu Schneidern, in der Zunft zu Gartnern und in der Akademischen Zunft präsent. Diese drei haben schon lange vor der neuen Zunftordnung Frauen aufgenommen. Die übrigen 17 Basler Zünfte bestehen ausschliesslich aus Männern. Die aktualisierte Zunftordnung, die am 1. Januar dieses Jahres in Kraft getreten ist, hatte bis jetzt keinen Einfluss darauf.

Auch beim Kleinbasler Traditionsanlass «Vogel Gryff» wird man bis auf Weiteres keine Frauen mit Hut und Kokarde sehen. Bei den drei Ehrengesellschaften zum Rebhaus, zum Hären und zum Greifen sind seit Januar keine Gesuche von Frauen bekannt, wie deren Mediensprecher Stefan Ospel gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigt.

Martin Völlmy, Meister der Zunft zu Spinnwettern, hat in seinen zwölf Jahren als Meister noch keine Anfragen von Frauen gesehen. Unmöglich sei das aber nicht. «Wir würden ihnen das nicht verwehren», sagt Völlmy. Es gebe aber zurzeit wohl kein Bedürfnis. Die Spinnwettern ist eine der wenigen, die noch einen zünftigen Beruf verlangt, in diesem Fall aus der Baubranche. Daher betreibe seine Zunft auch nicht aktiv Werbung.

Ähnlich sieht es bei der Schmiedenzunft aus. Dort braucht es einen Lehrabschluss in einem metallverarbeitenden Beruf, was die Auswahl möglicher Kandidatinnen und Kandidaten schon mal kleiner macht.

Keine Veränderung lässt sich auch bei den Aufnahmegesuchen von Männern ausmachen. Während bei der Zunft zum Schlüssel dieses Jahr gar keine Gesuche eingingen, konnte die Zunft zu Gerbern fünf neue Zunftbrüder aufnehmen.

Die Zunft zu Safran erhielt dieses Jahr vier Gesuche, während es im Vorjahr noch zwölf waren. «Diese Zahl variiert von Jahr zu Jahr beträchtlich», sagt Oscar Olano, Meister der Zunft zu Safran. Auswirkungen hatte teilweise die Pandemie. So hatte die Zunft zu Hausgenossen dieses Jahr drei Aufnahmegesuche. Da letztes Jahr aufgrund der Corona-Pandemie das Zunftessen ausfiel, gab es im 2021 gar keine, wie Meister Lukas Faesch sagt.

«Zunftmitglied» statt «Zunftbruder»

Ebenfalls an die Zunftordnung gebunden ist die Bürgerkorporation Kleinhüningen. Wie deren Meister Rolf Heidolf sagt, sind auch dort keine Beitrittswünsche von Frauen bekannt. Das Reglement über die Organisation der Zünfte gilt auch für die fünf Basler Vorstadtgesellschaften. Diese bestehen aber nur aus einem Vorstand. «Man kann gar nicht als Mitglied aufgenommen werden – daher bekommen wir auch keine Anfragen», sagt Christoph Nertz, Meister der Vorstadtgesellschaft zur Mägd. Die sieben Vorstandsmitglieder erneuern sich jeweils durch Kooptation. Der Vorstand besteht aus Männern, doch es sei nicht auszuschliessen, dass sich das auch einmal ändern könnte. «Ich wüsste nicht, mit welchem Grund man nicht eine Frau aufnehmen dürfte oder sollte», sagt Nertz.

Die geänderte Zunftordnung besagt, dass «jede wohlbeleumdete Person» ab 18 Jahren mit Basler Bürgerrecht aufgenommen werden kann. In der alten Version war noch explizit von Männern die Rede. Aus «Zunftbrüdern» wurden im neuen Reglement «Zunftmitglieder». Nebst dem Meister wird auch die «Meisterin» aufgeführt. Die vorherige Zunftordnung von 1990 hielt noch fest, dass eine Zunft durch Beschluss der Zunftversammlung Frauen und Männer gleichstellen kann. Mit dieser «Kann-Formulierung» oblag der Entscheid also noch den Zünften selbst.

Die Zunft zu Schneidern öffnete sich daraufhin bereits im Jahr 2002 als erste Korporation. Aktuell sind 11 von 92 Mitglieder Frauen. Die Zahl sei in den letzten Jahren gestiegen, sagt Meister René Kontic. Die Zunft zu Gartnern und die Akademische Zunft folgten im Jahr 2008 mit der Aufnahme von Frauen. Bei den Gartnern sind aktuell 19 von 125 Mitgliedern Frauen.

Sämtliche 29 Korporationen unterstehen der Aufsicht der Basler Bürgergemeinde. Der Bürgerrat gab vor zwei Jahren ein Rechtsgutachten in Auftrag. Dieses kam zum Schluss, dass Männer und Frauen in Zünften formal gleichgestellt sein sollen. Daraufhin wurde die Zunftordnung letztes Jahr geändert.

SDA/amu

Fehler gefunden?Jetzt melden.