Zu Tisch mit –minu: Dani von Wattenwyl – «Die Frauen waren sich einig: ‹Es hätte ruhig ein bisschen mehr Sex sein dürfen›» Seit einigen Jahren ist der Schauspieler, Familienvater und Tausendsassa auch Autor eines erotischen Romans: «Pfauenstolz» sei ein Zugeständnis an seine weibliche Leserschaft gewesen. -minu

Moderator ist er auch noch: Dani von Wattenwyl im Studio in Basel. Foto: Lucia Hunziker

Sagen wir es so: Er ist der Wunschschwiegersohn aller Mütter der Nation (VERGESST ES: Er ist glücklich verheiratet).

Er gilt als schönster Moderator Helvetiens.

Und die Schönheit liegt in den Genen – sein Bruder wurde zum zweitschönsten Bankier der Schweiz gekürt. Und sein Zwillingsbruder ist einer der bestaussehenden Herzchirurgen dieses Landes.

JA HALLO – DA ZITTERN AUCH GESUNDE HERZEN, WENN DIE VON WATTENWYL-MÄNNER ANRAUSCHEN…

Natürlich – das Aussehen ist nicht alles. Aber die halbe Miete. Darüber wollen wir uns hier gar nicht in die Haare kriegen. Bei Dani von Wattenwyl kommen noch drei Tonnen Charme und der adlige Name eines der ältesten Schweizer Geschlechter dazu.

WIE BEKOCHT MAN SO ETWAS STANDESGEMÄSS? DIE BEIZEN SIND HEUTE JA WIEDER OFFEN. ABER DAMALS? ICH STAND WIEDER MAL TROPFEND AM HERD.

Und bin eben dabei, die geschmorten Kalbsbäckchen zu tranchieren. Überdies muss ich drei gebratene Wachteleilein auf ein Salatbeet drapieren – EIGELB ZERLÄUFT WIE GELBE TRÄNEN. LECK MICH DOCH! Da steht er schon da. Und grinst: «Keinen Fenchel bitte – oder wenn: nur gratiniert. Sonst esse ich alles – ausser vielleicht Lamm. Und mit frischem Koriander kannst du mich jagen…»

Er ist ganz der unkomplizierte Dani, wie ihn alle lieben.

ICH DECKE DAS VERMATSCHTE EIGELB HASTIG MIT PETERSILIE AB. UND HABE NOCHMALS GLÜCK GEHABT.

Zum Entree gibt es einen Kabeljau-Rücken auf Zitronenblättern mit Kokosmilch.

«Ist gekauft» – grinst er. Er kommt in die Küche. Schnuppert herum. Und ist ganz der unkomplizierte Dani, wie ihn alle lieben: «Wenn ich etwas helfen kann…!»

Kannst du kochen?

«Ich starte morgen. Da kommt meine Mutter. Ich mache ihr einen Hackbraten… hast du einen Tipp?»

WESHALB ZUM TEUFEL HACKBRATEN? DAS IST FÜR NEUKÖCHE, ALS MÜSSTE DIE KUH EINE BIELLMANN-PIROUETTE AUFS EIS LEGEN.

«Ich war mit meinem Zwillingsbruder in den Ferien. Er ist leidenschaftlicher Koch. Als Chirurg kann er in der Küche abschalten – so sagt er. Und hat mir einen Hackbraten hingezaubert… GÖTTLICH! Den Braten kopiere ich nun, wenn die Mamma auf Besuch ist … Das haut die glatt um! UND ZUM DESSERT BACKT SARAH EINEN ORANGENKUCHEN…»

Sarah ist ebenfalls eine Schönheit. Hat italienisch Wurzeln. Und gilt nicht nur als super Köchin – sondern auch als mega Mamma für den kleinen Henry. ÜBERDIES MANAGT SIE IHREN GATTEN. HAT DIE HOSEN AN. UND HÄLT DANI DEN RÜCKEN FREI.

Ideale Frau. Und grosse Liebe also?

Er grinst: «Gibt das hier eine Story für die ‹Kronen-Zeitung›? Sarah und ich kennen uns eine Ewigkeit. Sie war auf derselben Schule wie ich – allerdings im ersten Schuljahr. Und ich im letzten. Sie war der grosse Star. Alle machten ihr schöne Augen. Ich war ebenfalls total verliebt in sie – Schmetterlinge im Bauch. Du weisst…»

Ich weiss.

«Plötzlich war es klar: Wir gehören zusammen. Für immer. Und so ist es bis heute geblieben.» Dani von Wattenwyl

«Eines Tages nahm ich allen Mut zusammen. Wir hockten auf der Treppe beim Schulhaus. Und ich fragte sie, ob sie sich eine feste Beziehung vorstellen könne…»

Ja?

«Sie lachte laut. Und meinte, ich sei wirklich ein Bünzli. Das sei langweilig. Sie könne sich nicht vorstellen, immer nur mit einer einzigen Person zusammen zu sein… stets dasselbe Gesicht gegenüber der Frühstückstasse. Nein. Das sei nicht ihr Ding.»

Du armes Schwein…

«Ja – ich litt wie ein Hund. Immerhin haben wir den Kontakt aufrechterhalten. Und eines Tages hat es auch bei ihr richtig gefunkt. Wir arbeiten beide bei Radio Basilisk. Plötzlich war es klar: Wir gehören zusammen. Für immer. Und so ist es bis heute geblieben. Happy Family. Und Happiness mit unserem Sohn Henry.»

MEIN GOTT – DER SCHÖNE MANN KANN NOCH SCHÖNER ERZÄHLEN! Eine Mischung aus Hemingway und Courths-Maler. Jedenfalls: Mein Risotto hockt an. Und den strohtrockenen Kabeljau kann ich jetzt als Kabelkau servieren.

Du bist in Biel-Benken aufgewachsen?

«Das schon – aber meine Mutter ist aus Guatemala. Einmal pro Jahr besuchten wir ihre Familie. Das war stets ein riesiger Stress: Jeden Tag bei einem andern Vetter. Doch immer kamen dieselben Leute …»

Der Vater?

«… aus Bern. Er kam als Chemiker nach Basel. Und ist der konservative Teil der Familie. Allerdings konnte auch die Mutter klassisch streng sein: Noch als 18-jährige Burschen mussten wir bei Freundinnenbesuch die Zimmertür offen halten. War geschlossen, wurde laut geklopft!»

Was Dany von Wattenwyl mag: Infos einblenden Menschen, eine

Rampensau zu sein und die Lacher im

Publikum Was er nicht mag: Berufsneid, Koriander und

Fenchel…

Du bist nach deinem DMS-4-Diplom direkt auf die Schauspielschule nach Zürich – wie haben die Eltern reagiert?

«Mein Vater hätte mich gerne zum Hotelier gemacht. Ich wollte auf die Bühne. Das war ein harter Brocken für ihn. Also engagierte er den damals besten Berufsberater der Schweiz. Der beobachtete mich zwei Tage, stellte Fragen, ging mit mir essen und kam dann mit einigem riesigen Packen voller Analysen nach Hause. Die Familie sass gespannt am Tisch – und der Berufsberater legte langfädig los: über meine Fähigkeiten… meine Nichtfähigkeiten… Schliesslich wurde es meinem Vater zu mühsam: «Jetzt hören Sie schon auf. Ich will nur eines wissen: Was soll mein Junge werden?»

Alle stierten auf den Mann. Und der lächelte freundlich: «SCHAUSPIELER!»

Das Häbse-Theater und das Bernhard-Theater haben dich vom Fleck weg engagiert – direkt ab Schauspielschule.

«Ja. Bei Häbse stand ich das erste Mal auf der Bühne. Mit Inigo Gallo und Silvia Reize. Die beiden waren alte Hasen vom Fach. Sie haben mich wunderbar begleitet, haben mir Tipps gegeben – kurz: Sie waren grossartige Kollegen. Und ich versuche das, was ich damals erfahren durfte, den Jungen weiterzugeben. Keinen Neid. Sondern Unterstützung.»

Du stehst auch heute noch auf der Häbse-Bühne. Und komponierst die Lustspiele selber. Daneben schreibst du Thriller. Und da gab es auch einen Roman.

«Das war ein Zugeständnis an meine weibliche Leserschaft. Bei Lesungen hat sie mich stets gelöchert: ‹Es darf doch auch einmal etwas Romantik und Sex sein.› Also habe ich einen entsprechenden Roman geschrieben: ‹Pfauenstolz›…»

«Beim Roman spannst du einen langen Bogen und musst versuchen, den Faden zu halten. Bei der Komödie spurtest du wie beim Hürdenlauf von Pointe zu Pointe!» Dani von Wattenwyl

Da hast du dann alles gegeben – an Liebe, Sex, Erotik und…

«Schon. Zumindest dachte ich das. Mein Vater, der alle meine Manuskripte liest, bevor ich sie dem Verlag schicke, reagierte etwas pikiert: ‹Also Dani, ich bin immerhin noch dein Vater!› – also hatte ich wohl etwas zu arg Pfeffer gestreut. Doch dann kamen die Lesungen. Und wieder die Frauen. Diese waren sich einig: ‹Es hätte ruhig ein bisschen mehr Sex sein dürfen.›»

Wie ist das mit dem Schreiben: Lustspiel … Thriller. Ist das ein ganz unterschiedliches Genre?

«Beim Roman oder Thriller spannst du einen langen Bogen. Kannst immer wieder abschweifen. Und musst versuchen, den Faden zu halten. Bei der Komödie spurtest du wie beim Hürdenlauf von einem Sprung zum andern… von Pointe zu Pointe!»

Wunderbar – dann kannst du alle Lacher auf deine Rolle zuschneiden!

«Eben nicht. Das ist die grosse Schwachstelle der meisten Possen. Es gibt einen Star. Und die Leute um ihn herum sind die Pointenzuträger. So etwas ist verschwendetes Potenzial. In meinen Stücken haben alle Lacher. Ich schreibe jedem die Rolle und seine Pointen auf den Bauch. Das Resultat ist dann auch homogen. Und man spürt eine Einheit. Wenn die Leute lachen, bin ich glücklich – egal ob bei meinem Brüller oder bei den Pointen der anderen.»

Er zupft sich jetzt ein Radieschen aus dem Salat: «Ein Zuschauer hat mich einmal abgefangen: ‹Ich konnte zwei Stunden den Alltag vergessen. Ich danke Ihnen dafür – und ich danke Ihnen auch, dass Sie mich nicht mit Weltproblemen und unverständlichen Aussagen vollgemüllt haben. Ich wollte einfach wieder einmal durchatmen. Das war wunderbar – und ein grosses Geschenk!›»

Du machst Telebasel. Bist ein Aushängeschild des Lokalsenders. Und mit diesem auch zum Stadtliebling geworden – Telebasel, FCB, Fasnacht. Das ist nicht mehr vom Rheinknie wegzudenken. Dann Radio Basilisk: Da gehst du auch auf die Strasse und machst Umfragen – etwas, das einer sonst an die Azubis abgibt.

«Ich liebe es, unter den Menschen zu sein… ihre Probleme zu spüren… die Stimmungen in dieser Stadt zu schmecken…»

«Italienerinnen sind grossartige Pasta-Künstlerinnen. Und sich nie zu schade, am Herd zu stehen.» Dani von Wattenwyl

UND ABENDS DANN DIE RAMPENSAU AUF DER BÜHNE – EIN RUNDUMPROGRAMM!

Jetzt lacht er: «Ich helfe auch im Haushalt und bringe den Kleinen in den Kindergarten. Henry will übrigens auch Schauspieler werden. IST DOCH TOLL!»

Dani schickt jetzt ein Whatsapp vom angebrannten Risotto. Dann vom Teller mit den Schwertchen. Selbst das Mandarinensorbet mit den Zuckerrosen wird geknipst.

«Die Fotos sende ich Sarah…», strahlt er. «Sie macht ein Teigwarengericht für den Kleinen. Italienerinnen sind grossartige Pasta-Künstlerinnen. Und sich nie zu schade, am Herd zu stehen.»

Ich mag es nicht, wenn mein angehocktes Risotto in der Welt herumgeschickt wird. Aber – dingding – postwendend kommt die Antwort: drei Herzchen. Und drei Knuddel.

Es ist NICHT Courths-Mahler. Es ist tatsächlich die grosse Liebe.

Fehler gefunden?Jetzt melden.