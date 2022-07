10:4-Sieg im Playoff-Final – Die Frauen des WSV Basel holen sich den elften Meistertitel Die Wasserballerinnen des WSV Basel gewinnen auch das zweite Finalspiel gegen den SC Horgen mit 10:4 und sind Schweizer Meisterinnen. Darius Aurel Meyer

Dürfen ihren elften Titel bejubeln: Die Frauen des WSV Basel. Foto: Katharina Schillinger

Die Sirene erklingt im Sportbad St. Jakob. Jubel auf der Tribüne, Freudenschreie im Wasser und dann ein Platschen. WSV-Trainer Michel Grasso ist zu seinem Team ins Wasser gesprungen, zu jenen Spielerinnen, die gerade den elften Meistertitel für den WSV Basel gewonnen haben. Trainer und Spielerinnen bilden einen Kreis, werfen als Zeichen der Einheit die Arme in die Mitte, strahlen sich durch Wasserspritzer hindurch an.

Es ist das verdiente Strahlen über das eben Erreichte, darüber, dass man die Titelverteidigerinnen des SC Horgen zwei Mal auf überzeugende Weise bezwingen und den Pokal zurück nach Basel holen konnte. Darüber aber auch, dass man den eigenen Erwartungen gerecht werden konnte und dass die über zehnmonatige Vorbereitung auf diese Saison hin und die anstrengenden letzten Wochen nun belohnt wurden. «Fantastisch», meint Grasso, nachdem er wieder festen Boden unter den Füssen spürt, «ich glaube, es ist das beste Team, das ich je trainiert habe.» Das liege einerseits an der Zusammensetzung der Mannschaft; die jüngste Spielerin ist 14 Jahre alt, die älteste 53. Aber auch an deren Qualität: «Die Mannschaft ist sehr schnell und technisch enorm stark.»

Nach der Schlusssirene der Sprung ins Nass: Trainer Michel Grasso feiert zusammen mit dem Team. Foto: Katharina Schillinger

Eine knappe Stunde früher steht der 55-Jährige noch in trockenen Kleidern am Beckenrand, schaut seinen Spielerinnen mit angespannter Miene beim Aufwärmen zu. «Das ist für mich immer der schwierigste Moment, denn gross Einfluss nehmen kann ich ab jetzt nicht mehr», meint er und fügt an: «Wichtig ist einfach, dass wir Horgen keinen guten Start zugestehen müssen.»

Und seine Mannschaft setzt diese Vorgabe an diesem Freitagabend perfekt um. Nach zwei Minuten steht es bereits 2:0 für das Heimteam, kurz danach führen die Baslerinnen sogar mit drei Längen Vorsprung. Doch wer glaubt, dass die jungen Spielerinnen des SC Horgen nun verunsichert sind, sieht sich getäuscht. Die Zürcherinnen kommen nun ihrerseits zu Chancen, bald auch zu Toren. Zur Halbzeit steht es 4:3 für den WSV.

WSV Basel – SC Horgen 10:4 (3:1, 1:2, 2:0, 4:1) Infos einblenden Ort: Sportbad St. Jakob.

Zuschauer: 150.

Die Tore für den WSV: 2. Tsvetelina Bizheva 1:0. 2. Tasja Haselwander 2:0. 7. Tasja Haselwander 3:0. 15. Paola De Feo 4:2. 19. Melanie Adler 5:3. 24. Melanie Adler 6:3. 26. Tasja Haselwander 7:3. 28. Melanie Adler 8:4. 29. Melanie Adler 9:4. 31. Lea Rothschild 10:4.

Die Defensive macht den Unterschied

Nach dem Seitenwechsel kommt dann aber der grosse Auftritt der Melanie Adler. Vier Tore schiesst die Flügelspielerin des WSV in den letzten beiden Vierteln und bewahrt ihr Team somit praktisch im Alleingang vor einem möglichen dritten Finalspiel. Dementsprechend gross ist bei ihr nach dem Spiel die Erleichterung: «Ich bin sehr froh, müssen wir morgen nicht in ein Entscheidungsspiel, sondern dürfen in die wohlverdienten Sommerferien. Wir waren alle sehr angespannt; jetzt sind wir schon auch stolz, aber vor allem erleichtert.»

Trotz ihrer Tore – für Adler ist klar, dass an diesem Abend vor allem die Basler Defensive für den Unterschied gesorgt hat: «Ich habe eigentlich ein knappes Spiel erwartet, aber unsere Verteidigung war heute bombastisch. Horgen hat die stärkste Stürmerin der Schweiz und doch konnten wir sie gänzlich aus dem Spiel nehmen.»

Zeigte eine starke Leistung im Tor des WSV Basel: Corina Walther (r.). Foto: Katharina Schillinger

Besonders auch Corina Walther im Tor der Baslerinnen zeigt eine bestechende Leistung, pariert gerade im dritten Viertel ein ums andere Mal die Schüsse der Horgen-Spielerinnen. Die Torhüterin ist extra auf diese Saison hin aus dem Ruhestand zurückgekehrt und hütet nach 1998 und 2007 bereits zum dritten Mal das Basler Tor.

Kommt hinzu, dass ab Mitte des dritten Viertels die Kräfte bei den Zürcherinnen sichtlich nachzulassen scheinen, dass sie konditionell mehr und mehr an den Anschlag geraten. Die Baslerinnen sind nun spürbar das stärkere Team. Getragen von den Zurufen des Publikums baut das Heimteam seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Drei Minuten vor Ende der Partie ist dieser schliesslich derart komfortabel, dass Trainer Grasso sogar noch das komplette Team auswechseln und somit auch den Ersatzspielerinnen Einsatzzeit in diesem aus Basler Sicht grossartigen Playoff-Final geben kann.

Hat auch nach bald 30 Jahren noch Hunger auf mehr: WSV-Trainer Michel Grasso. Foto: Katharina Schillinger

Bereits elf Mal haben die Frauen des WSV Basel nun die Meisterschaft gewonnen und dies in nicht einmal drei Jahrzehnten. Nächstes Jahr feiert der Verein sein 30-jähriges Bestehen. Von Anfang an als Trainer mit dabei: Michel Grasso. Darauf angesprochen, wie der Club das kommende Jubiläum zu feiern gedenke, meint er lapidar: «Wir werden versuchen, den zwölften Meistertitel zu holen.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.