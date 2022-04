Ausnahmemusikerin Aldous Harding – Die Frau mit der chamäleonhaften Stimme Sie ist eine musikalische Sensation. Nun erscheint mit «Warm Chris» das vierte Album der 32-jährigen Neuseeländerin Aldous Harding. Andreas Tobler

Verbringt viel Zeit in ihrem Kopf: Die Sängerin Aldous Harding. Foto: PD

Einmal hat Aldous Harding gesagt, sie wisse gar nicht so genau, was um sie herum so alles geschehe. «Ich verbringe einfach zu viel Zeit in meinem Kopf.»

Ihre normale Stimme kennt sie nicht

Nun ist Aldous Hardings insgesamt viertes Album erschienen. «Warm Chris» heisst es – und enthält alles, was die gebürtige Neuseeländerin so grossartig macht: das Aufreissen und Hintuschen von Szenen und Gefühlslagen mit der extremen Bandbreite ihrer Stimme. Etwa in «Fever», wo sie das Liebesglück eines Paares zerbrechen lässt, bevor sie es am Ende des Songs mit einem Hoffnungsschimmer eines Neubeginns wieder kittet («You know my favourite place is the start»).