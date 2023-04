In Erinnerung an Helen Balmer – Die Frau für die zauberhaften Ausstellungen Ihr Werk steht in der Tradition bekannter Bildhauer, grosse Beachtung findet es erst

in den letzten Jahren. Am 12. März ist die Basler Künstlerin Helen Balmer im Alter von 99 Jahren gestorben. Simon Baur

Helen Balmer 2019 in ihrem Atelier in Basel. Foto: Nicole Pont

Grosse Ausstellungen, wichtige Messebeteiligungen und internationale Galerien waren nicht ihre Welt. Sie entschied sich für den intimen Rahmen und die Stille ihres grossen Gartens an der Basler Alemannengasse. Mit Lorenz Balmer und ihren beiden Töchtern zog sie Ende der 1950er-Jahre in das Haus «Auf der Burg», das vom Physiker Johann Jakob Balmer erbaut und später von den Malern Wilhelm Balmer und Karl Dick bewohnt wurde.

Das ehemalige Pflanzenhaus, nur wenige Quadratmeter gross, richtete sie als eigenes Atelier ein. Vor den grossen Fenstern blühen die Bergenien und im Sommer die Taglilien, und dahinter steht ihre frühe Bronzeplastik «Metamorphose». Ein Abguss steht seit drei Jahren im Garten der Alten Universität am Rheinsprung.

Eigenwilliges Schaffen

Helen Balmer wird 1924 in Langnau geboren. Der bäuerlichen Welt des Emmentals wird sie ein Leben lang verbunden bleiben. Auf dem ererbten Hof bei Oberfrittenbach wird sie auf biologischen Landbau umstellen. Visionär hat sie sich schon früh für Umweltfragen, aber auch für geschlechterübergreifende Gleichberechtigung starkgemacht und ihrem Engagement entsprechend gelebt. Neben einem Jusstudium an der Universität Bern besuchte sie Kunstkurse. Nach dem Studium beginnt sie, gegen den Willen ihrer Eltern, mit Bildhauerei.

Ab 1949 arbeitet sie im Atelier von Germaine Richier in Paris. Die Modelliertechnik, die sie von Richier erlernt, steht in der Tradition der exakten Punktiermethode Rodin-Bourdelle. Auch ihr Ehemann Lorenz Balmer, den sie 1954, nach ihrer Rückkehr in die Schweiz, heiratet und mit ihm während Jahren zusammenarbeitet, fühlt sich dieser Methode verpflichtet und wendet sie bei seinen letzten Arbeiten an. Vom Surrealismus beeinflusst, hat Helen Balmer im Laufe der Jahre einen subjektiven Naturalismus entwickelt, bewegte sich aber genauso frei in der abstrakten Geometrie, was Arbeiten wie «Kalligraphie in Marmor» am Schulhaus Fröschmatt in Pratteln oder die Skulpturen «Quai des brûmes» und «Kleophea» zeigen.

Weil die Resultate sie nicht befriedigen und weil das Arbeiten in Stein zu anstrengend wird, löst sie sich allmählich von der Punktiermethode und geht eigene Wege. In ihren Kleinplastiken und Reliefs fügt sie «Fundstücke» und Abfälle von Werkstoffen zusammen, deren Formen sie zu neuen Ideen anregen. Oft ist es die Natur, die sie inspiriert. So entstehen oft Vögel, Landschaften mit und ohne Personen, aber auch kleine Hommagen an Hans Arp oder Alberto Giacometti beispielsweise. All diese Figuren bevölkern das Holzgestell in ihrem Atelier, aber auch den Keller und den Garten rund um ihr Wohnhaus. Sie braucht sie um sich und steht mit ihnen in einem dauernden Dialog; nur so kann Neues entstehen.

Werke im öffentlichen Raum

Dank der Unterstützung von Lorenz Balmer und zahlreichen Lehrlingen, die sie jahrelang in ihren Arbeiten unterstützen, kann sie immer wieder auch Werke im öffentlichen Raum ausführen: eine Brunnenanlage im Garten des Bürgerspitals Basel, die Skulptur «Dreiklang» im Garten des Gymnasiums Bäumlihof oder «Frau mit Weihgabe und Wächter» beim Gemeinschaftsgrab für Erdbestattungen auf dem Friedhof am Hörnli.

Den Galeristen Franz Mäder und Ingrid Studer-Egger verdanken wir einige zauberhafte Ausstellungen. So wirkte beispielsweise die Ausstellung mit dem Basler Zeichner Jakob Schärer in der Galerie Ingrid Studer in Burgdorf inspirierend auf ihr eigenes Werk. Dass Werk und auch Leben Helen Balmers in den letzten Jahren auf neues Interesse und Aufmerksamkeit stiessen, zeigen ein Ankauf durch das Kunstmuseum Zug und eine interessante Publikation, die Andreas Chiquet und Isabel Zürcher kürzlich im Christoph-Merian-Verlag herausgegeben haben. Es zeigt kreative Seiten in Helen Balmers Schaffen, die bisher auch Kennern verborgen blieben.

Auf Basels öffentlichem Grund stehen nicht viele Werke von Bildhauerinnen. Neben Helen Balmer sind es Rosa Bratteler, Valerié Heussler, Owsky Kobalt und Bettina Eichin – Künstlerinnen, mit denen Helen Balmer teils befreundet war oder deren Werke sie schätzte. Dass einige dieser Werke in den letzten Jahren entfernt wurden und damit aus dem kollektiven Bewusstsein verschwunden sind, hat nicht nur Helen Balmer beschäftigt. Ihre noch verbleibenden Werke verdienen grösste Wertschätzung und Aufmerksamkeit.

