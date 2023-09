Welcher der FCB-Debütanten ist der vielversprechendste?

Adrian Barisic. Er wird sich zum Stamm-Innenverteidiger spielen und die rotblaue Defensive stabilisieren. Yusuf Demir. Der Ex-Barcelona-Spieler spielt die Position im offensiven Mittelfeld besser als jeder andere im Kader und wird somit zum wertvollsten Neuzugang. Djordje Jovanovic. Der Serbe im Angriffszentrum wird Torschütze Nummer eins beim FCB in dieser Saison. Juan Gauto. Der wuselige Argentinier hat sich in seiner heimischen Liga zum Stammspieler gemausert und wird dies auch beim FCB tun. Maurice Malone. Der Offensive vom FC Augsburg kann weitaus mehr, als er in seinem ersten Ligaspiel für den FCB gezeigt hat. Renato Veiga. Er war gegen Zürich der Beste und wird das weiterhin bleiben. Mohamed Dräger. Der Ex-Luzerner wird Michael Lang von seiner Position verdrängen und zum gesetzten Stammspieler.

Login

Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.