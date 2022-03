Russland nein, Saudiarabien ja – Die Formel 1 und der Grosse Preis der Heuchelei Nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs verzichtet die Königsklasse auf den Russland-GP. Mit einem Rennen im autokratischen Saudiarabien hat sie dagegen kein Problem. René Hauri

Hält sich die Formel 1 in seiner Heimatstadt als Prestigeprojekt: Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (links von ihm Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali). Foto: Imago Images/HochZwei

Plötzlich war für die Formel 1 eine Grenze überschritten. Ging es für einmal auch neben der Rennstrecke schnell. Der Einmarsch von Wladimir Putins Truppen in die Ukraine war zu viel für die Formel-1-Besitzer der US-amerikanischen Mediengruppe Liberty Media und den Weltverband FIA. Der Überfall hatte kaum begonnen, da verkündete Vierfachweltmeister Sebastian Vettel, in Russland nicht fahren zu wollen. Tags darauf – als einer der allerersten Sportverbände – zog die Rennserie nach und strich den Grand Prix in Sotschi aus dem Kalender.