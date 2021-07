Sprintrennen beim GP Silverstone - Die Formel 1 hat eine grosse Chance verpasst

Beim Grossen Preis von Silverstone wird es zum ersten Mal ein Sprintrennen über 100 Kilometer geben, in dem die Startaufstellung vom Sonntag ermittelt wird. Foto: James Moy (Keystone)

Beim Grossen Preis von Silverstone gibt es an diesem Wochenende eine Premiere in der Formel 1. Es wird nämlich nicht nur am Sonntag gefahren, sondern auch am Samstag. In einem Sprintrennen über 100 Kilometer. 30 Minuten ohne Boxenstopp, ohne Reifenwechsel, in denen die Fahrer die Startaufstellung für das eigentliche Rennen am Sonntag ermitteln.

Die Veranstalter der Formel 1 erhoffen sich von dem neuen Format vor allem eines: mehr Spannung und mehr Unterhaltung für die Zuschauer über das ganze Wochenende. Am Freitag findet das Qualifying statt, in dem die Startaufstellung für den Sprint ermittelt wird. Am Samstag das Sprintrennen, in dem es um die Startplätze vom Sonntag und für die schnellsten drei Fahrer um WM-Punkte geht. Und als Höhepunkt der GP am Sonntag.

Weniger Zeit für freie Trainings und mehr Zeit für Rennen – in der Theorie klingt das erst mal gut. Ich bin aber skeptisch, ob diese Idee auch wirklich für mehr Unterhaltung sorgt. Ich glaube vielmehr, die Formel 1 hat hier eine grosse Chance verpasst!

«Keiner der Favoriten will ein unnötiges Risiko eingehen und sich sein Auto vor dem Sonntag kaputt fahren.» BaZ-Kolumnist Marc Surer

Aus Sicht der neutralen Fans begrüsse ich die Sprintrennen natürlich. Für Zuschauer ist es immer spannender, wenn das Fahrerfeld vor dem Start an der Ampel steht und es in der ersten Kurve so richtig eng wird. Es gibt ja eigentlich nichts Langweiligeres, als wenn die Autos – wie im Qualifying – einzeln über die Strecke fliegen und es keine echten Zweikämpfe um die Plätze gibt.

Ich kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass es im Sprint am Samstag spannend wird. Wahrscheinlich wird es sogar ziemlich öde. Denn vorne im Feld will keiner der Favoriten ein unnötiges Risiko eingehen und sich sein Auto vor dem Sonntag kaputt fahren. Die Schnellsten werden sich nicht zu nahe kommen, um ihre Chancen nicht zu gefährden.

Hinten im Feld wird es schon eher zur Sache gehen. Mick Schumacher hat sich zum Beispiel schon als Fan der Minirennen geoutet. Er und die anderen Fahrer aus den hinteren Reihen haben am Samstag die zusätzliche Chance, sich unter echten Bedingungen auszuzeichnen. Die werden sie nutzen, da könnte es einige gute Manöver geben.

Insgesamt ist die Gefahr allerdings sehr gross, dass den Fans am Samstag genau das Gleiche serviert wird wie am Sonntag – nur über weniger Runden. Die Formel 1 hätte darum noch einen Schritt weiter gehen sollen!

«Nicht besonders spannend» – Lewis Hamilton blickt skeptisch auf den Sprint Infos einblenden Die Begeisterung der Fahrer im Hinblick auf die Sprintrennen hält sich, nun ja, in Grenzen. Besonders Weltmeister Lewis Hamilton hat keine allzu grossen Hoffnungen, dass die verkürzten Rennen am Samstag ein Spektakel werden. «Wahrscheinlich werden wir alle wie eine Prozession hintereinander herfahren», sagt der 36-Jährige. Allerdings gibt es auch andere Fahrer wie Mick Schumacher oder Pierre Gasly von AlphaTauri, die sich dem Format gegenüber aufgeschlossen zeigen. «Ich denke, es ist fair, alle drei Wochenenden abzuwarten, und wenn es irgendwelche positiven Ergebnisse gibt und die Leute es mögen, warum sollte man es dann nicht in der Zukunft beibehalten?», sagt Gasly. Und auch Hamilton schränkt seine Aussagen etwas ein: «Wir werden abwarten und uns das anschauen. Es hat keinen Sinn, es zu beurteilen, bevor wir überhaupt angefangen haben.»

Warum nicht Punkte für den Fahrer, der die meisten Autos überholt? Das gäbe wirklich Action, und Teams wie Williams und Co. hätten endlich mal die Chance auf Punkte. Und ausserdem wäre ich auch dafür, dass man bei den Sprints in der umgekehrten Reihenfolge aus dem Qualifying am Freitag startet. Oder noch besser: in umgekehrter WM-Wertung.

Denken Sie mal drüber nach: Latifi und Mazepin ganz vorne, Hamilton und Verstappen ganz hinten. Das sorgt doch für Spannung und Einschaltquoten. Auch wenn diese Idee auf den Stadtkursen wegen der fehlenden Überholmöglichkeiten natürlich nicht umsetzbar wäre.

Ich kann nachvollziehen, warum einige Rennställe und Fahrer sich gegen diese Idee sträuben. Es entspricht nicht der Tradition der Formel 1, dass die besten Fahrer mit den schlechtesten Startplätzen bestraft werden. Aber in der Formel 2 oder anderen Rennklassen ist es längst üblich, dass die zehn schnellsten Fahrer aus dem ersten Rennen in umgekehrter Reihenfolge ins zweite Rennen starten.

Dort war das Geschrei am Anfang auch gross. Aber mittlerweile gehört es längst dazu.

Für die Fans wäre diese Art der Sprintrennen beste Unterhaltung, da bin ich mir sicher. Wer will nicht sehen, wie ein Fahrer wie Verstappen am Samstag von ganz hinten nach ganz vorne fährt, um beim GP möglichst weit vorne zu starten? Die FIA hat mit diesem Gedanken gespielt, Mercedes und Co. haben jedoch abgelehnt.

Bei Stadtkursen wäre ein Sprintrennen mit umgekehrter Startreihenfolge wenig sinnvoll, weil es kaum Möglichkeiten zum Überholen gibt. Foto: Keystone

Aber eines darf man nicht vergessen: Die Formel 1 hat sich im Laufe der Jahre immer verändert. Ständig gab es neue Ideen und neue Regeln, um die Rennen und den WM-Kampf attraktiver zu gestalten. Es gab zahlreiche Formen des Qualifyings und Reglemente. Sei es das DRS oder die Tatsache, dass der schnellste Fahrer seit dieser Saison einen WM-Zusatzpunkt erhält. Das sorgt für zusätzlichen Reiz während der Rennen.

Die Entscheidungsträger werden in Silverstone und bei den zwei weiteren Sprintrennen in dieser Saison ganz genau hinschauen. Was macht Sinn, was hat sich nicht bewährt? Momentan haben zwar noch viele Fahrer ein Problem mit den kurzen Rennen am Samstag, besonders ein Rennstall wie Mercedes. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Sprintrennen in einigen Jahren zum festen Repertoire der Formel 1 gehören.

Und vielleicht starten die besten Fahrer dann sogar aus den hintersten Reihen.

