3-D-Projekt – Die Fondation kriegt Gänsehaut Das Museum wird mit DJ Dixon und dem Berliner Künstlerkollektiv Transmoderna als Kulisse für elektronische Musik von Wolfgang Tillmans zum digitalen Gesamtkunstwerk. Vivana Zanetti

Am 7. April verwandelt sich die Fondation Beyeler in ein virtuelles Gesamtkunstwerk. Grafik: Studio Deussen

Erinnern Sie sich noch an Dezember 2009, als James Camerons «Avatar» in die Kinos kam? Der 3-D-Mega-Blockbuster belegt seit einigen Tagen nach einer Wiederveröffentlichung in China erneut den ersten Platz auf der Liste der weltweit erfolgreichsten Filme.

Aber was hat die Fondation Beyeler mit «Avatar» zu tun? Sie holt sich im Rahmen des Kunstprojekts «art.set» die 3-D-Technologie ins Haus: Am Mittwoch, 7. April, um 20 Uhr veranstaltet das Museum gemeinsam mit dem Basler Club Nordstern einen DJ-Stream zu den Musik- und Kunstliebhaberinnen nach Hause. DJ Dixon ist als Avatar dabei. Dieser wurde vom Mimic-Studio kreiert, das damals auch an der Produktion von «Avatar – Aufbruch nach Pandora» beteiligt war.

Museum wird zum virtuellen Club

Für die Erstellung des DJ-Avatars wurde Steffen Berkhahn alias Dixon mit 92 Kameras abgelichtet. Und das, obgleich – ganz im Gegenteil zu anderen DJ-Auftritten – der DJ in diesem Projekt gar nicht im Mittelpunkt der Performance steht. Sondern das virtuelle Gesamtkunstwerk «Fondation Beyeler».

DJ Dixon ist beim virtuellen DJ-Stream als Avatar anwesend. Bild: Mimic Productions

Realisiert wurde dieses audiovisuelle Kunstwerk vom Berliner Kollektiv Transmoderna, das seit 2015 an der Idee eines virtuellen Clubs arbeitet. Es müsse etwas Neues erfunden werden im Bereich der elektronischen Musik, sagt Kultur- und Medienhistorikerin Ana Ofak von Transmoderna. Seit den 1990er-Jahren sei es üblich, dass die Sets von grafischen Leinwandprojektionen und Lasershows begleitet würden, aber es habe sich seither nichts Grundlegendes mehr geändert.

In Kooperation mit der Fondation Beyeler konnte nun die neue Idee eines virtuellen Clubs verwirklicht werden. Der DJ-Stream als Teil einer virtuellen Gesamtkomposition löst die Eindimensionalität eines üblichen Auftritts auf: Es gibt nicht mehr einfach das Publikum, das der Performance zuhört und die Darstellungen auf der Leinwand betrachtet. Durch KI-Effekte interagieren in der virtuellen Gesamtkomposition Musik und Kunstobjekte miteinander. Auf diese Weise könnten die Zuhörerinnen und Zuhörer mit allen Sinnen in das ungewöhnliche Erlebnis eintauchen, so Ofak.

Musik von Wolfgang Tillmans

Die kunstvolle Gesamtkomposition von Klang, 3-D-modellierten und digitalen Kunstwerken sowie einem Avatar samt DJ-Booth in einer virtuellen Umgebung wurde mit aufwendiger Technik hergestellt. So wurden das Renzo-Piano-Gebäude und die gesamte Anlage der Fondation Beyeler dreidimensional programmiert. Ebenso die von Ana Ofak und Architekt Timur Novikov kuratierten Kunstwerke aus der Sammlung der Fondation, darunter Skulpturen von Auguste Rodin, Gemälde von Paul Klee und Fotografien von Wolfgang Tillmans.

In der virtuellen Fondation Beyeler wird der Avatar-DJ hinter einem 3-D-modellierten DJ-Booth stehen. Bild: Courtesy Fondation Beyeler, Riehen/Basel und Studio Wolfgang Tillmans

Ergänzt werden diese ursprünglich physischen Kunstwerke mit digitalen Arbeiten der beiden Künstlerinnen Sofia Crespo und Sabrina Ratté sowie dem Künstler Feileacan McCormick. Tillmans ist nicht nur mit seinen Fotografien vertreten, sondern auch mit Musik: Sein neues Stück «Can’t Escape into Space» ist sowohl klanglich als auch inhaltlich programmatisch für das ganze Werk.

Der audiovisuelle DJ-Stream ist derzeit noch in Produktion: Der virtuelle Raum wird vom Künstler und Informatiker Aaron Jablonski gefilmt und mit KI-Effekten versehen. Auf diese Weise verschmilzt die Zusammenstellung von bildender Kunst, Musik und Umgebung zum virtuellen Gesamtkunstwerk «Fondation Beyeler».

Musik, bis die Wände wackeln

Anders als bei Elektromusikern, die sich vielleicht von Kunstwerken inspirieren lassen, ist hier die Musik die Inspiration für den Raum – mit sichtbaren Ergebnissen. «Stellen Sie sich vor, Sie hören Ihr Lieblingslied live und bekommen Gänsehaut», sagt Ofak. Genauso geschehe es den Kunstwerken und den virtuellen Räumlichkeiten der Fondation. Die Strukturen und Oberflächen beginnen sich in Interaktion mit der Musik zu verändern und zu verwandeln.

Virtuelle Kunst bringt die Fondation in Schwingung. Bild: Sabrina Ratté

Mit diesem Projekt werden die Räumlichkeiten der Fondation Beyeler im virtuellen Raum neu erschaffen und interpretiert. Es ist der erste DJ-Stream dieser Art für die Fondation Beyeler, Dixon und Transmoderna. Ein vergleichbares bekanntes Projekt hat laut Ofak erst einmal im Museum of Modern Art in New York 2019 mit der DJane Aurora Halal und dem digitalen Künstler Sam Rolfes stattgefunden.

Der DJ-Stream aus der virtuellen Fondation Beyeler dauert etwa eine Stunde und wird über verschiedene Social-Media-Kanäle zu sehen sein. Dies sei auch ein Hauptanliegen von Transmoderna gewesen: ein digitales Kunstwerk zu kreieren, das für alle zugänglich ist.